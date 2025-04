Stasera nel corso della sesta puntata del Serale di Amici 24 è scoppiata una furiosa lite tra Alessandra Celentano ed Emanuel Lo. Il motivo? Francesco!

Celentano vs Emanuel ad Amici 24

Siamo nel pieno della sesta puntata del Serale di Amici 24 e anche questa sera non mancano le emozioni. In studio le due squadre si stanno dando battaglia a colpi di canto e ballo e a fine serata scopriremo chi sarà il nuovo allievo che dovrà abbandonare il talent show a distanza di tre settimane dalla finale.

In attesa di vedere cosa accadrà, poco fa è scoppiata un’accesa lite tra Alessandra Celentano ed Emanuel Lo. Il motivo? Francesco! Ma andiamo con ordine e vediamo cosa è successo tra i due prof.

Tutto è iniziato quando la maestra, rivolgendosi al giovane ballerino di Amici 24, ha affermato che secondo il suo pensiero Francesco fa bene a dare priorità alla tecnica. A quel punto a intervenire è stato proprio Emanuel che, trovandosi in disaccordo con la Celentano, ha dichiarato che invece il suo allievo deve lasciarsi andare e dare meno importanza alla tecnica. Alessandra tuttavia, non essendo dello stesso parere, ha replicato a tono e tra i due i toni si sono alzati al punto che è scoppiata una vera lite.

La maestra infatti, lanciando una stoccata, ha affermato: “Dici così perché certe correzioni non gliele puoi fare”. Pronta la replica di Lo, che ha aggiunto: “Sei ignorante. Io ho studiato per anni danza classica”. Non è poi mancata un’ultima frecciata della Celentano, che ha concluso dichiarando: “Evidentemente l’hai studiata male. Hai fatto bene a darti all’Hip-hop”.

Francesco dal suo canto sembrerebbe aver convinto a pieno sia i prof che la giuria e di certo è già visto come uno dei potenziali vincitori di questa edizione.