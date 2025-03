Chi sono i giudici del Serale di Amici 24? Finalmente abbiamo i tre nomi che formeranno la giuria di questa edizione!

Da settimane non si fa che parlare del Serale di Amici 24 e scoprire chi sono i giudici di questa importantissima fase del talent show di Maria De Filippi. Ebbene, finalmente abbiamo una risposta.

AdnKronos e Davide Maggio hanno finalmente risposto alla domanda più gettonata del momento tra i fan del programma. E se due nomi sono stati confermati, c’è una gran bella sorpresa!

Ma vediamo insieme chi sono i giudici del Serale di Amici 24. Il primo nome confermato è quello di Amadeus, che circola ormai da settimane. Le prove “generali” c’erano già state lo scorso ottobre, quando ha ricoperto il ruolo di giudice esterno della gara di canto. Il pubblico l’aveva molto apprezzato e aveva risposto bene alla sua partecipazione. Poi la sua presenza come ospite, insieme alla moglie Giovanna Civitillo, a C’è Posta Per Te.

Il secondo nome è quello di Cristiano Malgioglio, confermato per la terza volta consecutiva. In questi anni, e siamo sicuri lo farà anche ad Amici 24, il cantautore è sempre stato e sarà di certo un punto di forza per la giuria e per lo spettacolo del talent show. Tutta la sua conoscenza in campo musicale e la sua simpatia ci regaleranno momenti interessanti nel corso delle puntate.

E il terzo nome? Come giudice del Serale di Amici 24 è stata scelta Elena D’Amario! Sì, avete capito bene! Come riportato dalle testate citate, è stata annunciata l’ex allieva del programma, oggi professionista, per questo importantissimo ruolo. Già da tempo il suo nome circolava, ma in quanto insegnante al posto di uno dei presenti. A quanto pare Maria De Filippi e la squadra di lavoro avevano altri progetti per lei.

Dunque i giudici del Serale di Amici 24 sono Amadeus, Cristiano Malgioglio ed Elena D’Amario! L’ufficialità arriverà tra oggi e domani, di sicuro.