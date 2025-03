Diva e Donna ha lanciato l’indiscrezione su Raoul Bova e Rocío Muñoz Morales: si sono lasciati? Ecco cosa è emerso.

Raoul Bova e Rocío Muñoz Morales si sono lasciati

Tra i gossip del momento Diva e Donna ne ha lanciato uno che riguarderebbe Raoul Bova e la compagna Rocío Muñoz Morales, che secondo il giornale sarebbero separati in casa. Il giornale ha fatto sapere che la storia d’amore dopo 13 anni sarebbe finita.

Secondo quanto si legge nonostante i due vivano sotto lo stesso tetto per le figlie Luna e Alma. Le voci però è bene precisare che non trovano alcuna conferma da parte dei diretti interessati, sebbene la rivista parla di questo addio. A insospettire il tutto sarebbe il fatto che Raoul Bova e Rocío Muñoz Morales non sarebbero più apparsi sui social insieme.

Stando al giornale ci sarebbero stati dei tira e molla nella coppia nel corso degli anni. Ma a quanto pare stavolta i due sarebbero separati in casa, pur vivendo ancora insieme. Sempre il settimanale di pettegolezzi ha anche spiegato che le cause di questo allontanamento potrebbero essere legati alla mancata proposta di matrimoni.

Nel podcast di Diletta Leotta lei stessa aveva confidato che le sarebbe piaciuto sposarsi e che avrebbe voluto la proposta da parte di Raoul Bova. Ribadiamo che nel mentre da parte della coppia non è giunta alcuna conferma o smentita.

A scacciare le voci non sono bastate nemmeno le parole da parte di Rocio, che si diceva innamoratissima del suo Raoul Bova durante “Mamma Dilettante”:

“Siamo molto innamorati. Non è un amore scontato, ancora ci cerchiamo, tentiamo di stupirci. Se dovessi scegliere una persona con cui andare in discoteca, fare shopping, confessarmi e fare follie sarebbe lui. Possibile che tutto si sia spento nel giro di pochi mesi?” , aveva detto in quella circostanza.

Quel che ci auguriamo tutti ovviamente è che si tratti di gossip fini a sé stessi e che non ci sia alcuna verità in queste indiscrezioni. Se Raoul Bova e la sua compagna Rocío Muñoz Morales volessero intervenire, Novella2000.it è a completa disposizione.