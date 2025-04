Nel corso del nuovo daytime di Amici 24 i cantanti hanno svelato chi vorrebbero in finale nel loro circuito. Quando però TrigNO non si è auto votato Chiara ha sbottato ed è andata contro il suo fidanzato.

Cosa è accaduto ad Amici 24

Manca sempre meno alla finale di Amici 24. Tra un mese infatti verrà finalmente eletto il vincitore di questa edizione e il cerchio inizia a stringersi sempre di più. Anche gli allievi intanto iniziano ad avvertire la pressione e in queste ultime settimane dovranno dare il massimo per cercare di conquistare un punto all’ultima puntata.

Oggi intanto, nel corso del nuovo daytime andato in onda su Canale 5, i cantanti, su richiesta della produzione, hanno dovuto scegliere i nomi dei due allievi del loro circuito che vorrebbero in un’ipotetica finale ideale. A quel punto c’è stato chi, come Senza Cri e Antonia, si è auto votato. Quando però è arrivato il turno di TrigNO è accaduto qualcosa di inaspettato. L’allievo di Anna Pettinelli ha infatti fatto i nomi di Nicolò e di Jacopo Sol, escludendosi dunque dalla rosa dei possibili finalisti.

Subito dopo a intervenire è stata Chiara che, criticando coloro che non si sono auto votati, ha sbottato affermando: “Se poteste decidere la finale non vi mettereste? Non mettete voi ma mettete altra gente? Per me è una paraculata e parlo per lo più per Pietro. Mi sembra strano che per come sei tu non ti sia messo”. Pronta naturalmente la replica di TrigNO, che a quel punto ha aggiunto: “Ti ho mai detto che arrivo in finale? Che ci spero ovvio, ma non ho mai detto di essere certo di arrivare in finale”.

Ma cosa accadrà dunque e chi riuscirà ad arrivare all’ultima puntata di questa edizione? Domani nel mentre si svolgerà una nuova registrazione e due allievi verranno definitivamente eliminati.