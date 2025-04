In queste ore a finire al centro di una bufera mediatica è stato Rocco Siffredi. Il celebre attore a luci rosse è stato infatti accusato da alcune attrici hard di presunti abusi sul set. Non è tardata così ad arrivare la sua replica.

Rocco Siffredi al centro della bufera

Nelle ultime ore si sta molto parlando di Rocco Siffredi. Il celebre attore a luci rosse infatti è stato accusato da alcune attrici hard di presunti abusi che sarebbero avvenuti sul set. A far partire l’inchiesta sono stati gli amici de Le Iene, che hanno ascoltato le testimonianze di Lera, Gloria e Ophelia Dust. Le tre attrici, come si legge anche su testate del calibro de Il Fatto Quotidiano e FanPage, hanno gravemente accusato Siffredi di aver oltrepassato i limiti durante le riprese di alcuni film. La prima a rivelare quello che sarebbe accaduto tra lei e Rocco è Lera, che dichiara: “Ha fatto un an*le con me, cosa che io gli avevo proibito di fare. Mi è anche uscito il sangue”.

Gloria invece, raccontando quella che sarebbe stata la sua esperienza, aggiunge: “Dicevo: ‘Io non lo voglio fare’, ma continuava a sputarmi addosso, a dirmi: lo vedi che ti piace, tr**a? Per me è stato uno stupro a tutti gli effetti. Anche davanti alle telecamere. È stata una doppia violenza”.

C’è poi Ophelia Dust, che accusa addirittura Rocco Siffredi di presunte violenze che sarebbero avvenute lontano dal set. L’attrice in merito afferma: “In quel momento ho sentito di essermi dissociata dalla realtà. Non so se ero viva o morta. Lui ha continuato così per dieci minuti. E io non urlavo, non parlavo”.

Le Iene hanno naturalmente dato diritto di replica anche allo stesso Siffredi, che ha così dato la sua versione dei fatti.

Le parole di Rocco

Dopo aver ascoltato le parole delle colleghe con cui ha avuto modo lavorare in passato, Rocco Siffredi ha detto la sua. L’attore ha così negato tutte le accuse, affermando senza giri di parole: “Forse in qualche scena sono stato un po’ esagerato, ma non ho mai costretto nessuna. Il mio modo di vivere il sesso è intenso, ma sempre consensuale. Non sono uno stupratore pervertito”.

Ma non è finita qui. Dopo aver parlato di una presunta “congiunra internazionale” ordita ai suoi danni, Siffredi aggiunge: “Ho le chat, ho i testimoni, ho tutto per dimostrare che non è vero”.

Naturalmente noi di Novella2000 siamo a completa disposizione qualora Rocco volesse rilasciare ulteriori dichiarazioni o fare chiarezza su determinati punti.