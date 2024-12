Ci stiamo via via avvicinando alle battute finali di Endless Love. Andiamo a scoprire insieme quali sono le anticipazioni per la puntata di sabato 14 dicembre: la trama dell’episodio.

Anticipazioni Endless Love 14 dicembre

Dopo il caos della puntata del 13 dicembre, nuovi colpi di scena ci attendono per sabato 14 dicembre con Endless Love. Ecco la trama e le anticipazioni:

Kemal prova a riavvicinarsi a Zeynep, ma lei non è convinta di voler tornare sui passi.

Leyla e Ayhan intanto sono pronti a sposarsi, anche se Leyla ha qualche problema ad accettare delle azioni del fidanzato.

Mercan riapre il caso sul rapimento di Asu. Kemal, esattamente come la poliziotta, ha dei dubbi sul sangue ritrovato in casa. L’ingegnere intanto fa una proposta a Mujgan.

Il cerchio intorno a Emir si restringe e Galip si offre per sacrificarsi. Emir accusa suo padre di ogni misfatto, così che il suo nome e quello dall’azienda siano in salva. Tuttavia però potrebbe esserci una crepa pericolosa da inghiottirlo.

L’uomo infatti è responsabile dei trasporti della miniera illegale e possiede dei registri dettaglia su tutte le operazioni della società. Allo stesso tempo, 30 anni fa si occupava dello smaltimento dei rifiuti radioattivi. Si tratta di Halil Sevketli, capo della logistica dell’azienda.

Emir quindi deve riuscire a trovare l’uomo, prima di Kemal.

Mercan nel frattempo coinvolge Kemal per tendere in trappola Asu, scatenando la gelosia di Nihan, che mette in scena un piano parallelo. Ovvero convincere Zeynep a farsi usare come esca per poter incastrare Asu.

Infine Emir convoca una riunione di famiglia….

Quando va in onda Endless Love

Sappiamo Endless Love quando va in onda? Al momento restano invariati i giorni ma in vista delle vacanze natalizie dovrebbe esserci uno stop dal 23 dicembre.

Intanto per la settimana ricordiamo gli orari e i giorni:

Dal lunedì al venerdì a partire dalle 14:10 , a seguito di Beautiful per poi lasciare spazio a Uomini e Donne.

al a partire dalle , a seguito di per poi lasciare spazio a Al giovedì dalle 21:30 con una nuova puntata in prima serata.

dalle con una nuova in prima serata. Infine il sabato, dalle 14:45 altri episodi, prima di concentrarci su Verissimo.

Manca sempre meno e scopriremo come finisce Endless Love.

Dove vederlo in TV e streaming

Ultimo spazio dedicato sempre al canale TV e streaming in cui è possibile vedere Endless Love.

Canale 5 e Mediaset Infinity sono gli unici mezzi disponibili e dovrete semplicemente seguire gli orari indicati nel paragrafo precedente.

Ricordiamo che Mediaset Infinity dispone del sito, dell’app o su smart TV. Quindi potete vedere l’episodio in diretta o in un altro momento della giornata. Vi basterà semplicemente registrarvi o accedere alla piattaforma.