Oggi su Canale 5 è andata in onda la sfida di Angie. L’allieva sarà riuscita a restare nella scuola di Amici 25? Ecco com’è andata!

La sfida di Angie ad Amici 25

Questo pomeriggio su Canale 5 è andata in onda una nuova puntata del pomeridiano di Amici 25. Oltre a un chiarimento tra Flavia e Plasma, abbiamo anche assistito alla sfida di Angie. La cantante di Lorella Cuccarini, che è finita in sfida la scorsa settimana, ha dovuto affrontare la sua gara per riprendere il suo posto nella scuola.

Ma sarà riuscita l’allieva a difendere il banco ad Amici 25? Scopriamo insieme com’è andata. Oggi durante il daytime Angie ha raggiunto lo studio dove ad attenderla c’era il giudice esterno, Michele Wad Caporosso. Qui la cantante ha avuto modo di conoscere anche il suo avversario, che si chiama Oasi.

Wad ha preso la parola e invitato Angie a raggiungere il centro dello studio di Amici 25 per svolgere la sua esibizione. A seguire è stata la volta del suo avversario, Oasi. Nel dettaglio, possiamo anche dirvi che Angie ha cantato il suo inedito “Poco poco”. Il suo avversario Oasi invece si è esibito sulle note del suo brano intitolato, “Non moriremo mai”.

Sono bastate queste due performance per portare il giudice esterno di Amici 25 a prendere una scelta e decidere che Angie potesse continuare così il suo percorso dentro la scuola. Ovviamente Wad ha motivato la sua scelta e l’ha fatto con queste parole, complimentandosi con entrambi:

“Buon livello musicale. Mi piaci molto Oasi, ricordi molte altre cose. Si capiscono le tue reference, ma lo fate in questa fase di crescita. Meno per Angie e può essere un bene. Sei super emotiva è forse è un bene che vinca l’emotività di Angie”, ha detto Wad.

Così dunque Angie può tirare un sospiro di sollievo. Il tanto desiderato percorso nella scuola di Amici 25 continua!

