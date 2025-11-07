Forbidden Fruit anticipazioni puntate dal 10 al 14 novembre 2025
A seguire tutte le anticipazioni della settimana di Forbidden Fruit dal 10 al 14 novembre 2025
Tenetevi forte perché le prossime anticipazioni di Forbidden Fruit della puntata dal 10 al 14 novembre riveleranno grossissimi colpi di scena! Tutti i dettagli sulla serie di Canale 5, visibile anche su Mediaset Infinity.
Anticipazioni Forbidden Fruit 10 novembre
Le anticipazioni di Forbidden Fruit ci portano nel cuore di un nuovo scontro familiare: Caner non riesce a trattenere la rabbia nei confronti di Ender, convinto che sia lei la causa del licenziamento di Emir.
Ender, però, scopre che dietro l’inganno si nasconde Yildiz, che l’ha manipolata con astuzia. Determinata a chiarire le cose, Ender tenta di rintracciare Gulden, ma scopre che Yildiz ha provveduto a farla sparire. Costretta a difendersi, Ender racconta tutto a Caner, ma per riconquistare la fiducia del fratello dovrà umiliarsi pubblicamente, chiedendo scusa a Emir.
Intanto Yildiz, nel tentativo di imitare Ender, chiede perdono a Zeynep, ma senza successo. Zeynep accetterà le sue scuse solo se la sorella convincerà Hakan a perdonare Irem.