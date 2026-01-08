Oggi si è tenuta una nuova registrazione di Amici 25. Andiamo a scoprire tutte le anticipazioni relative alla puntata che andrà in onda su Canale 5 domenica 11 gennaio.

Le anticipazioni di Amici 25 dell’11 gennaio

Domenica 11 gennaio va in onda su Canale 5 una nuova puntata di Amici 25, la prima dopo la pausa natalizia. In queste ore si è svolta la registrazione del prossimo appuntamento col pomeridiano e in rete sono già arrivate le prime anticipazioni.

Ma cosa è accaduto stavolta in studio? A svelarci gli spoiler sono come sempre gli amici di Superguidatv.

Amici 25, i risultati delle sfide di Riccardo e Anna

Le anticipazioni di Amici 25 ci dicono che la puntata di oggi è iniziata con la sfida di Anna, che tuttavia non è riuscita a battere la sua avversaria.

La ballerina è stata così definitivamente eliminata dalla scuola e al suo posto è entrata una ragazza di nome Kiara.

La sfida di Riccardo la vedremo invece nel daytime che andrà in onda lunedì 12 gennaio. Il cantante, come ci dicono gli spoiler, ha però vinto contro la sfidante Spinosa cantando Ci vorrebbe il mare.

La gara canto

Nel corso della nuova puntata di Amici 25 si è svolta la prima gara canto del nuovo anno.

Ecco come si sono posizionati gli allievi:

Michele

Gard

Plasma

Angie ed Elena a pari merito

Valentina

Opi

Lorenzo

Ad andare in sfida sono così Lorenzo e Valentina.

La gara ballo

Non è mancata anche la gara ballo ad Amici 25.

Questa la classifica:

Kiara

Emiliano ed Alessio a pari merito

Maria Rosaria

Giorgia

Pierpaolo

Paola

Ad ottenere la maglia rossa sono così Paola e Pierpaolo.

Eliminazione a sorpresa e un’allieva a rischio

Nel corso della gara canto, come ci dicono le anticipazioni di Amici 25, è accaduto qualcosa di inaspettato. Dopo il caos delle ultime settimane, Anna Pettinelli ha deciso di riconsegnare la maglia a Flavia.

Poco dopo però la prof ha deciso di eliminare definitivamente la cantante. A quel punto è partita un’accesa discussione tra Zerbi e la Pettinelli. A intervenire è stato anche Plasma, che è uscito dallo studio insieme a Flavia.

A rischio eliminazione anche Maria Rosaria. La Celentano sta infatti pensando di sostituire la sua allieva con una ragazza di nome Maddalena. Nei prossimi giorni dunque la prof prenderà una decisione e nel mentre la ballerina vivrà in casetta con il resto del gruppo.

Ospiti 11 gennaio Amici 25

Ma chi sono gli ospiti della puntata dell’11 gennaio?

Le anticipazioni ci svelano che ad arrivare in studio come ospiti musicali sono stati Mara Sattei e Nicolo Filippucci.

Seguite Novella 2000 anche su: Facebook, Instagram e X.