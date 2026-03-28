Alessio Di Ponzio, giovane ballerino di Taranto classe 2007, in pista ad Amici 25 dopo lo stop forzato dello scorso anno a causa di un grave infortunio. Determinato e resiliente, il talento di Alessio punta ora al Serale, pronto a dimostrare tutta la sua passione per la danza nelle prossime puntate.

Alessio Di Ponzio: da Taranto ai palcoscenici di Canale 5

Alessio Di Ponzio, classe 2007, è originario di Taranto e ha iniziato a ballare quando aveva appena quattro anni e mezzo, spinto dalla passione e dal supporto del padre Angelo, militare e punto di riferimento nella sua vita. “A me il tempo per fare danza non basta mai. Ne vorrei sempre di più”, ha confessato Alessio a WittyTv, raccontando quanto la danza sia al centro della sua quotidianità. Il giovane ballerino ha studiato hip hop, danza classica e modern, frequentando il Liceo Artistico Vincenzo Calò, prima di approdare al corpo di ballo di Battiti Live e di partecipare al programma Rai Tra sogno e realtà, esperienze che hanno consolidato la sua preparazione e il suo talento.

Amici 24 e la sfida dell’infortunio per Alessio Di Ponzio

Non è la prima volta che Alessio mette piede negli studi di Amici: lo aveva già fatto durante l’edizione 24, dove il percorso sembrava indirizzato verso il Serale. Tuttavia, un grave infortunio al piede, causato da un atterraggio sbagliato in una lezione, lo costrinse a fermarsi. Un’operazione e sette settimane di stop forzato avrebbero potuto scoraggiare chiunque, ma Alessio ha mantenuto la determinazione: “Quando si tratta della danza, quindi della mia vita, non c’è niente che mi abbatte”, aveva scritto sul suo profilo Instagram. La passione per il ballo non si è mai spenta e l’allievo ha deciso di ripresentarsi all’edizione 25, cogliendo la seconda opportunità concessagli dal programma.

La rinascita e i nuovi traguardi di Alessio Di Ponzio ad Amici 25

Quest’anno Alessio è tornato più motivato che mai, entrando di nuovo nella squadra guidata dal professore Emanuel Lo, con cui aveva instaurato un forte legame già nella scorsa edizione. Nonostante un piccolo incidente avvenuto prima dell’esame, Alessio ha ottenuto l’ambita maglia dorata e l’accesso al Serale, pronto a dimostrare tutto il suo talento. La sua vita privata resta riservata e, al momento, non si hanno conferme sulla presenza di una fidanzata. Dopo il percorso travagliato dello scorso anno, il ballerino di Taranto può finalmente dire di aver realizzato il sogno di una vita: ballare ad Amici e competere al massimo livello.