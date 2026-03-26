Simone Galante: età, altezza, Instagram e carriera del ballerino di Amici 25 tra break dance, modern e prime esibizioni al Serale.

Con l’inizio del Serale di Amici 25, tra i protagonisti che stanno conquistando il pubblico c’è Simone Galante, 21enne romano. Ballerino moderno e hip hop, esperto in break dance, Simone è entrato nella scuola a fine gennaio 2026 e fa parte della squadra di Veronica Peparini, portando energia, tecnica e un curriculum già ricco di esperienze professionali.

L’ingresso di Simone Galante ad Amici 25

La scuola di Amici 25 continua a evolversi con l’arrivo di nuovi talenti e tra le novità spicca Simone Galante, 21enne romano. Uno degli ultimi ballerini ad essere entrati nella scuola, Simone ha fatto il suo ingresso a fine gennaio 2026, solo un paio di mesi prima della fase del Serale, entrando a far parte della squadra di Veronica Peparini. Il suo stile è moderno e hip hop, con una predilezione per la break dance, disciplina che lo ha accompagnato fin dagli esordi. Come dice lui stesso:

“Sono sempre stato uno sportivo, mi piacevano le acrobazie, da piccolo volevo fare il ninja e guardando video su internet ho scoperto la break dance. Quando sento che c’è qualcosa che non va la risolvo con la danza”.

Percorso e formazione di Simone Galante: le radici di un talento

Originario di Roma, Simone ha mosso i primi passi nella danza a soli 9 anni, entrando nella Scuola Accademica L’Altra Danza, affiliata a Danze Italia-Endas e IDA, dove si è formato soprattutto in danza contemporanea. Tuttavia, la sua passione per la break dance è diventata rapidamente il cuore del suo stile, unendo tecnica, musicalità e acrobazie. Prima di Amici, Simone ha già lavorato con figure importanti: proprio con Veronica Peparini e il fratello Giuliano Peparini, ha partecipato al tour “A Tutto Cuore” di Claudio Baglioni, vivendo un’esperienza formativa intensa e professionale.

Il curriculum di Simone è già ricco di tappe importanti. Tra le esperienze italiane più significative troviamo il musical “I tre moschettieri – Opera Pop” e l’esibizione a Italia’s Got Talent, mentre a livello internazionale ha collaborato con la Ping Pong Crew per l’evento Europe Smash a Malmö, in Svezia. Nel 2024 ha inoltre preso parte alla produzione “Anima Explora” con il Balletto di Roma, coreografie di Jolomi Urunden e Daniele Rommelli, progetto promosso da Roma Culture. Tutte queste esperienze confermano la sua maturità artistica.

Chi è Simone Galante: età, altezza e Instagram del ballerino di Amici 25

Simone mantiene un profilo riservato sulla vita privata: non ci sono conferme su fidanzate o relazioni, e il suo mondo è concentrato sulla danza. Sul suo profilo Instagram @simoneegalante, con oltre 27.000 follower, condivide video di prove, performance e backstage, raccontando la sua disciplina e passione in prima persona. Con Amici 25, Simone Galante sta trasformando la sua esperienza in una vetrina per mostrare tutto il suo talento al grande pubblico, tra coreografie spettacolari e momenti di vita quotidiana che lo rendono vicino ai fan.