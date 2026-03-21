Chi è Emiliano Fiasco di Amici: alla scoperta del giovane ballerino romano che, con talento e sensibilità, si sta distinguendo nella scuola.

Nel panorama di Amici 25, l’arrivo di giovani talenti continua a catalizzare l’attenzione del pubblico e della critica. Tra questi spicca Emiliano Fiasco, un ballerino appena sedicenne che si distingue per tecnica, intensità espressiva e una spiccata sensibilità artistica. Nonostante l’età, il suo percorso è già ricco di esperienze significative e lo ha reso uno dei concorrenti più interessanti e osservati di questa edizione. Ecco chi è e cosa sappiamo di lui.

Emiliano Fiasco: un talento precoce che conquista la scena

Nel panorama di Amici 25, il nome di Emiliano Fiasco si è imposto fin da subito come uno dei più promettenti. Giovanissimo e già estremamente consapevole, è considerato uno dei protagonisti più osservati dell’edizione. La sua capacità di unire tecnica e intensità emotiva lo distingue dagli altri concorrenti, rendendolo un interprete capace di comunicare oltre il semplice movimento. Non a caso, durante le sue esibizioni emerge spesso una forte componente emotiva, che lo porta anche a commuoversi dopo aver ballato.

Formazione, esperienze e primi successi di Emiliano Fiasco

Originario di Roma e classe 2008, Emiliano si è avvicinato alla danza in tenera età, studiando presso la DanzaAmica Academy, dove ha sviluppato disciplina e competenze tecniche. Già da bambino mostrava una passione fuori dal comune: mentre i coetanei giocavano, lui si esercitava e costruiva le sue prime coreografie, spesso coinvolgendo il fratello.

Nel corso degli anni ha accumulato esperienze importanti tra televisione e teatro, partecipando a programmi come Tu sì que vales e collaborando a produzioni di rilievo come spettacoli legati a Andrea Bocelli e progetti artistici di alto profilo. Ha inoltre preso parte a show come Star in the Star e all’evento di Roberto Bolle in “Viva la danza”, oltre al musical Billy Elliot, che ha contribuito a consolidarne la notorietà.

L’ingresso ad Amici di Emiliano Fiasco e il rapporto con i professori

L’approdo nella scuola di Maria De Filippi rappresenta un punto di svolta nel suo percorso. Fin dalla prima esibizione, Emiliano ha colpito pubblico e commissione per precisione, controllo e capacità espressiva. Tra i docenti, Alessandra Celentano ha deciso di seguirlo, riconoscendo in lui una solida base tecnica e un potenziale ancora in evoluzione. Anche Emanuel Lo ha espresso apprezzamenti significativi, affermando: “Mi fai pensare che la parola talento non sia solo una parola, ma che si vede nella tua danza”. Un riconoscimento che sottolinea quanto il suo stile sia già maturo nonostante la giovane età.

Non sono mancati episodi in cui, dopo una prova percepita come insufficiente, si è lasciato andare a considerazioni dure su se stesso, come nel celebre sfogo: “Faccio schifo”. Un’espressione che rivela un carattere perfezionista e determinato a migliorarsi continuamente. Riservato nella vita privata, Emiliano preferisce che siano le sue esibizioni a raccontarlo, mantenendo sui social un profilo essenziale e focalizzato esclusivamente sulla danza, tra allenamenti, coreografie e momenti legati al suo percorso artistico.