Nella serata del debutto del Grande Fratello Vip 2026, mentre tutti parlavano di concorrenti e dinamiche della Casa, l’attenzione si è spostata su di lei: Ilary Blasi.

È incinta? La domanda ha cominciato a circolare veloce sui social, trascinando con sé ricordi, supposizioni e la storia d’amore con Bastian Muller che, ormai, sembra davvero arrivata al capitolo più importante.

Ilary Blasi al Grande Fratello Vip: l’indiscrezione

C’è chi conduce un programma e chi, invece, lo vive. Ilary Blasi appartiene chiaramente alla seconda categoria. Il debutto del Grande Fratello Vip 2026 su Canale 5 non è stato solo un evento televisivo: è stato un momento personale, intimo, condiviso con le persone che le vogliono più bene. In prima fila, ad aspettarla, c’erano la nonna, la sorella Melory e la figlia Chanel Totti. Un’immagine che ha fatto il giro dei social in pochi minuti.

Rivolta alla nonna, Ilary non ha resistito a una battuta: “Ti ho messo in prima fila così vedi bene e mi puoi criticare bene“. Una frase che racconta tutto del suo carattere – ironica, autoironica, mai sul piedistallo. E poi Chanel, reduce da Pechino Express 2026, protagonista di un altro momento che ha strappato sorrisi: “Chanel, non stare fino alla fine! Ho le chiavi nella borsa!”. Madre e figlia, complici come sempre.

Ma è nella seconda parte della serata che i social si sono accesi davvero. Un’utente su X ha condiviso un fermo immagine in cui si intravede quella che molti hanno interpretato come una lieve rotondità nella zona del ventre della conduttrice. Tanto è bastato per far esplodere le voci.

Il pubblico ricorda bene che già un anno fa una situazione simile aveva alimentato sospetti poi rivelatisi infondati. Questa volta, però, il contesto sembra diverso.

Bastian Muller, la proposta di matrimonio e il sogno di un figlio

A rendere ancora più credibile l’ipotesi ci pensa la storia d’amore con Bastian Muller, l’imprenditore tedesco che ha conquistato il cuore di Ilary dopo la fine del matrimonio con Francesco Totti. Nelle ultime settimane la coppia ha fatto sognare tutti con una proposta di matrimonio tutt’altro che tradizionale: quattro anelli consegnati in momenti diversi, un percorso romantico costruito tappa dopo tappa, con il gran finale nella cornice di Parigi. Un racconto da film che, per molti, si completerebbe perfettamente con l’arrivo di un bambino.

Ilary Blasi tace, il pubblico fantastica

Per ora la conduttrice non ha rilasciato nessuna dichiarazione. Nessuna smentita, nessuna conferma – solo il silenzio di chi preferisce lasciare che siano le immagini a parlare. E il pubblico, si sa, quando non ha risposte le inventa. Nel frattempo, il Grande Fratello Vip 2026 è appena iniziato, e Ilary Blasi è già al centro di tutto: dentro e fuori dalla Casa.