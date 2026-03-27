Chi conquista il pubblico e chi resta indietro: i numeri dello streaming del Serale di Amici 25
Amici 25: la classifica streaming tra brani inediti e ascolti mensili, chi brilla e chi fatica a farsi notare. Ecco tutti i dettagli.
Con l’avvio della fase serale di Amici 25, i giovani cantanti e ballerini non si confrontano più solo sul palco, ma anche con il giudizio del pubblico. Tra eliminazioni e brani inediti già disponibili su Spotify, la sfida per emergere passa dagli ascolti in streaming e dai follower mensili, diventando un indicatore concreto di popolarità e successo tra i fan. Ecco la classifica dettagliata, tra chi conquista il pubblico e chi fatica a emergere.
La prima serata del Serale di Amici 25
Sabato 21 marzo 2026 ha segnato l’avvio della fase serale di Amici di Maria De Filippi, giunto alla sua 25ª edizione. La puntata d’esordio ha visto l’eliminazione di tre concorrenti: Opi, Michele e Antonio, due cantanti e un ballerino, aprendo ufficialmente la sfida tra i giovani talenti. Nonostante il debutto coincidesse con l’arrivo su Rai1 del nuovo show Canzonissima, condotto da Milly Carlucci, Amici 25 ha conquistato il primato del sabato sera, registrando una media di 3.295.000 spettatori e uno share del 23,8%, con picchi fino a 4 milioni e il 30% nei momenti più seguiti. Pur vincente, il risultato mostra un leggero calo rispetto alle edizioni precedenti: il debutto del 2025 aveva superato i 3,9 milioni di spettatori con il 27,85% di share, mentre quello del 2024 aveva toccato 3,7 milioni.
Amici 25, il peso degli inediti e l’impatto sugli streaming
Oltre alla gara televisiva, i cantanti di Amici 25 affrontano la sfida di conquistare il pubblico anche attraverso le piattaforme streaming, con risultati misurabili su Spotify. I brani inediti dei concorrenti sono disponibili da diverse settimane e permettono di valutare l’apprezzamento del pubblico. Prima dell’avvio del serale, la classifica Spotify dei singoli mostrava dati sorprendenti: al primo posto spiccava Valentina Pesaresi con Meglio (1.335.751 stream), mentre sorprendentemente la stessa artista si trovava all’ultimo posto con Catene (104.684 stream). Subito dietro, si posizionavano Plasma con Perdere te (907.039 stream) e Riccardo Stimolo con Prima di adesso (893.309 stream).
La classifica completa degli streaming pre-serale era la seguente:
- Valentina Pesaresi – “Meglio” – 1.335.751 stream
- Plasma – “Perdere te” – 907.039 stream
- Riccardo Stimolo – “Prima di adesso” – 893.309 stream
- Opi – “Fahrenheit” – 726.166 stream
- Cate Lumina – “RoseRovi” – 708.905 stream
- Angie – “Poco poco” – 702.970 stream
- Gard – “Inferno” – 680.407 stream
- Lorenzo Salvetti – “Stupida vita” – 677.113 stream
- Michele – “Leggerezza d’amore” – 658.925 stream
- Angie – “Millemila missili” – 528.672 stream
- Flavia Buoncristiani – “Qualcosa di grande” – 358.622 stream
- Gard – “Precipitando” – 310.282 stream
- Opi – “Scusa” – 268.356 stream
- Riccardo Stimolo – “Mi fido di te” – 264.159 stream
- Plasma – “Perdigiorno” – 198.319 stream
- Elena D’Elia – “Wanda” – 151.598 stream
- Elena D’Elia – “Lolita” – 149.330 stream
- Michele – “È bello due volte” – 111.830 stream
- Valentina Pesaresi – “Catene” – 104.684 stream
Ascolti mensili e popolarità dei cantanti di Amici 25
Analizzando invece gli ascolti mensili su Spotify, emerge un quadro differente: la classifica dei cantanti più seguiti non corrisponde necessariamente ai brani più ascoltati. In questa graduatoria, al primo posto si colloca Angie con 148.203 ascoltatori mensili, seguita da Lorenzo Salvetti e Cate Lumina. In fondo alla classifica figurano Valentina Pesaresi, Michele e Flavia Buoncristiani, quest’ultima già eliminata prima dell’inizio del serale.
La classifica completa degli ascolti mensili pre-serale:
- Angie – 148.203 ascoltatori
- Lorenzo Salvetti – 128.693 ascoltatori
- Cate Lumina – 119.342 ascoltatori
- Elena D’Elia – 83.658 ascoltatori
- Plasma – 77.986 ascoltatori
- Opi – 72.326 ascoltatori
- Gard – 62.771 ascoltatori
- Riccardo Stimolo – 58.986 ascoltatori
- Valentina Pesaresi – 52.143 ascoltatori
- Michele – 47.552 ascoltatori
- Flavia Buoncristiani – 29.394 ascoltatori
Nonostante le oscillazioni degli ascolti e della popolarità online, Amici 25 dimostra ancora la sua capacità di attrarre il pubblico, vincendo la sfida del sabato sera anche contro una concorrenza agguerrita. Con il serale appena iniziato, resta da vedere come si evolveranno sia gli ascolti televisivi sia quelli digitali.