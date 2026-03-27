Amici 25: la classifica streaming tra brani inediti e ascolti mensili, chi brilla e chi fatica a farsi notare. Ecco tutti i dettagli.

Con l’avvio della fase serale di Amici 25, i giovani cantanti e ballerini non si confrontano più solo sul palco, ma anche con il giudizio del pubblico. Tra eliminazioni e brani inediti già disponibili su Spotify, la sfida per emergere passa dagli ascolti in streaming e dai follower mensili, diventando un indicatore concreto di popolarità e successo tra i fan. Ecco la classifica dettagliata, tra chi conquista il pubblico e chi fatica a emergere.

La prima serata del Serale di Amici 25

Sabato 21 marzo 2026 ha segnato l’avvio della fase serale di Amici di Maria De Filippi, giunto alla sua 25ª edizione. La puntata d’esordio ha visto l’eliminazione di tre concorrenti: Opi, Michele e Antonio, due cantanti e un ballerino, aprendo ufficialmente la sfida tra i giovani talenti. Nonostante il debutto coincidesse con l’arrivo su Rai1 del nuovo show Canzonissima, condotto da Milly Carlucci, Amici 25 ha conquistato il primato del sabato sera, registrando una media di 3.295.000 spettatori e uno share del 23,8%, con picchi fino a 4 milioni e il 30% nei momenti più seguiti. Pur vincente, il risultato mostra un leggero calo rispetto alle edizioni precedenti: il debutto del 2025 aveva superato i 3,9 milioni di spettatori con il 27,85% di share, mentre quello del 2024 aveva toccato 3,7 milioni.

Amici 25, il peso degli inediti e l’impatto sugli streaming

Oltre alla gara televisiva, i cantanti di Amici 25 affrontano la sfida di conquistare il pubblico anche attraverso le piattaforme streaming, con risultati misurabili su Spotify. I brani inediti dei concorrenti sono disponibili da diverse settimane e permettono di valutare l’apprezzamento del pubblico. Prima dell’avvio del serale, la classifica Spotify dei singoli mostrava dati sorprendenti: al primo posto spiccava Valentina Pesaresi con Meglio (1.335.751 stream), mentre sorprendentemente la stessa artista si trovava all’ultimo posto con Catene (104.684 stream). Subito dietro, si posizionavano Plasma con Perdere te (907.039 stream) e Riccardo Stimolo con Prima di adesso (893.309 stream).

La classifica completa degli streaming pre-serale era la seguente:

Valentina Pesaresi – “Meglio” – 1.335.751 stream

Plasma – “Perdere te” – 907.039 stream

Riccardo Stimolo – “Prima di adesso” – 893.309 stream

Opi – “Fahrenheit” – 726.166 stream

Cate Lumina – “RoseRovi” – 708.905 stream

Angie – “Poco poco” – 702.970 stream

Gard – “Inferno” – 680.407 stream

Lorenzo Salvetti – “Stupida vita” – 677.113 stream

Michele – “Leggerezza d’amore” – 658.925 stream

Angie – “Millemila missili” – 528.672 stream

Flavia Buoncristiani – “Qualcosa di grande” – 358.622 stream

Gard – “Precipitando” – 310.282 stream

Opi – “Scusa” – 268.356 stream

Riccardo Stimolo – “Mi fido di te” – 264.159 stream

Plasma – “Perdigiorno” – 198.319 stream

Elena D’Elia – “Wanda” – 151.598 stream

Elena D’Elia – “Lolita” – 149.330 stream

Michele – “È bello due volte” – 111.830 stream

Valentina Pesaresi – “Catene” – 104.684 stream

Ascolti mensili e popolarità dei cantanti di Amici 25

Analizzando invece gli ascolti mensili su Spotify, emerge un quadro differente: la classifica dei cantanti più seguiti non corrisponde necessariamente ai brani più ascoltati. In questa graduatoria, al primo posto si colloca Angie con 148.203 ascoltatori mensili, seguita da Lorenzo Salvetti e Cate Lumina. In fondo alla classifica figurano Valentina Pesaresi, Michele e Flavia Buoncristiani, quest’ultima già eliminata prima dell’inizio del serale.

La classifica completa degli ascolti mensili pre-serale:

Angie – 148.203 ascoltatori

Lorenzo Salvetti – 128.693 ascoltatori

Cate Lumina – 119.342 ascoltatori

Elena D’Elia – 83.658 ascoltatori

Plasma – 77.986 ascoltatori

Opi – 72.326 ascoltatori

Gard – 62.771 ascoltatori

Riccardo Stimolo – 58.986 ascoltatori

Valentina Pesaresi – 52.143 ascoltatori

Michele – 47.552 ascoltatori

Flavia Buoncristiani – 29.394 ascoltatori

Nonostante le oscillazioni degli ascolti e della popolarità online, Amici 25 dimostra ancora la sua capacità di attrarre il pubblico, vincendo la sfida del sabato sera anche contro una concorrenza agguerrita. Con il serale appena iniziato, resta da vedere come si evolveranno sia gli ascolti televisivi sia quelli digitali.