Il ritorno di Belén Rodriguez in televisione e la sua prossima ospitata ad Amici 25 confermano che il rapporto con Maria De Filippi resta saldo. Dopo le voci di presunti dissidi e un allontanamento da Tu Sì Que Vales, la showgirl torna sul piccolo schermo, smentendo indirettamente le dichiarazioni di Fabrizio Corona e ribadendo che la sua pausa dalla tv è stata una scelta personale.

Ospitate e ritorni: Belén Rodriguez in scena ad Amici 25

Dopo un periodo di pausa, che l’ha vista lontana dal piccolo schermo a causa di momenti personali delicati, tra separazione e difficoltà emotive, Belén Rodriguez è tornata in televisione con progetti sul Nove e un’apparizione a Ballando con le Stelle come ballerina per una sera. Questa settimana, la rivedremo su un palco familiare: Amici, dove sarà ospite del serale, a conferma che la sua collaborazione con Maria De Filippi è intatta.

L’annuncio ufficiale del talent show recita: “Belén Rodriguez ospite della seconda puntata del Serale di Amici25! Ci vediamo sabato 28 Marzo in prima serata su Canale 5”. Un ritorno che parla più di mille parole, capace di mettere a tacere le voci di tensioni passate e di confermare il valore di rapporti professionali duraturi.

Belén Rodriguez torna in tv: la conferma di un rapporto saldo con Maria De Filippi

Nonostante alcune voci circolate negli ultimi mesi, non c’è alcun segno di tensione tra Belén Rodriguez e Maria De Filippi. Anzi, la showgirl sarà ospite della seconda puntata del serale di Amici 25, confermando che il legame professionale tra le due resta forte e collaborativo. Questo smentisce indirettamente le dichiarazioni di Fabrizio Corona, secondo cui l’addio della Rodriguez a Tu Sì Que Vales sarebbe stato causato da dissidi con la De Filippi e dalla mancata possibilità di condurre il programma da sola.

Corona, in realtà, aveva già contraddetto se stesso: nel 2023 aveva affermato che Belén aveva scelto liberamente di prendersi una pausa dalla televisione, senza essere licenziata da Mediaset. La presenza della Rodriguez ad Amici è dunque l’ennesima dimostrazione che i rapporti con la conduttrice restano in ottima forma: come lei stessa ha raccontato a Che Tempo Che Fa, “Lei ha una mente davvero incredibile… tutte le volte in cui ho parlato con lei, sicuramente ho imparato qualcos’altro. Mi evolvevo, mentre parlavo con lei. Non è una cosa da poco, è molto importante imparare cose nuove e non fermarsi mai”.

Belén Rodriguez torna ad Amici: la frecciata a Fabrizio Corona

Il confronto tra Mediaset e Fabrizio Corona continua anche su un piano legale: l’azienda, insieme ai conduttori coinvolti, Maria De Filippi inclusa, ha avanzato una richiesta di risarcimento da 160 milioni di euro per le dichiarazioni ritenute dannose. In parallelo, il dibattito mediatico continua, ma ogni ospitata e attestato di stima da parte di Belén Rodriguez contribuisce a smontare la narrazione di un presunto allontanamento di frizioni con la De Filippi.