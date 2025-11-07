Scopriamo insieme cosa è successo tra Flavia e Plasma durante il daytime di Amici 25

Nonostante Plasma sia convinto che ci sia una certa intesa tra lui e Flavia e possa nascere qualcosa, la cantante di Amici 25 ha dato un due di picche al suo compagno di scuola. Ecco come ha reagito lui.

Flavia da un due di picche a Plasma ad Amici 25

Oltre alla sfida di Angie, questo pomeriggio ad Amici 25 abbiamo visto dei momenti dedicati a Flavia e Plasma. Tutto è iniziato da delle immagini che mostravano la cantante dire che, secondo lei, Alex ha un bel sorriso. Plasma lì presente ha fatto una battuta simpatica che ha fatto ridere entrambi.

In seguito, sempre dalle immagini, si è visto un loro dialogo dedicato invece alle cose che entrambi vorrebbero migliorare durante le performance di canto. In seguito Plasma ha detto alla sua compagna di Amici 25: “Guarda che tu spacchi qui dentro, sì. Delle volte ti arrabbi. Sei vulcanica Flavia, cioè. Ma a me piace questa cosa, però sei fatta così”

Lei ha detto di non essere d’accordo con le sue parole e tra loro in generale si è creato un attimo di sincero imbarazzo.

Successivamente in chiacchiera con Opi, proprio quest’ultimo ha affermato che a detta sua Flavia lo guarderebbe con un occhio diverso: “Ti cerca tanto”. In ogni caso Plasma nei vari momenti della giornata non ha mai mancato di fare battutine sul volerci provare con l’allieva e lei ci ha riso su. “Se riesci a mettermi questo orecchino non ci provo più con te”; ha detto lui. Non è tardata ad arrivare la risposta della cantante di Amici 25: “Allora mi devo impegnare”. Lui scherzoso ha scherzato sostenendo che lei non vedesse del potenziale.

In disparte in camera arancione, poi, è stata proprio Flavia a prendere il discorso con Plasma e affermare di volergli parlare. Motivo? Fargli capire che lei non prova interesse nei suoi riguardi se non come amico. Per quanto il cantante di Amici 25 abbia provato a farle capire che tra loro potrebbe esserci del “potenziale”, l’allieva di Anna Pettinelli è stata irremovibile.

Come mostrato da questo video ha spiegato che non intende illudere Plasma su qualcosa che non potrebbe mai nascere tra loro. Dunque il ragazzo dovrà mettersi l’anima in pace e considerarla una semplice amica.

Di buon grado il ragazzo, sebbene ci sia rimasto un po’ male, ha accettato e compreso il suo discorso. Meglio fermarsi subito, prima che qualcuno possa poi starci male, questo in sostanza è stato il suo discorso.

Inutile dire che la faccenda ha fatto chiacchierare sul web e sono nati degli schieramenti dopo l’accaduto, anche se c’è chi spera che le cose possano cambiare tra loro durante il percorso ad Amici 25.

