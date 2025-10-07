Alex Calu si è aperto ad ad Amici 25 con una confessione toccante: “Ho avuto problemi alimentari, non mangiavo”. Maria De Filippi l’ha incoraggiato con un gesto speciale.

Il racconto di Alex ad Amici 25

Oltre a un comunicato inatteso, oggi nel daytime c’è stato un altro tema che ha attirato l’attenzione del web. Un momento molto toccante ha segnato la puntata di Amici 25. Alex Calu, ballerino della squadra di Veronica Peparini. Il ragazzo ha ricevuto un compito dalla maestra Alessandra Celentano. L’obiettivo era quello di metterlo alla prova, soprattutto dal punto di vista fisico, tema già discusso in precedenza in studio per via del suo corpo ritenuto “troppo magro”.

Ma quelle parole hanno innescato qualcosa di molto profondo in Alex, che, dopo aver letto la lettera della Celentano, si è aperto a Maria De Filippi (in collegamento) e ai compagni: “Non mi vedo bello, non mi piaccio”. Una frase che ha spinto la conduttrice a chiedere con dolcezza cosa ci fosse dietro quel malessere: “Dunque dai ragione alla Celentano, ma perché?”.

Alex ha ricevuto un compito dalla maestra Celentano e mentre si confronta in casetta, condivide alcune sue insicurezze con i compagni #Amici25 pic.twitter.com/MvvwlaM0Rn — Amici Ufficiale (@AmiciUfficiale) October 7, 2025

La risposta del giovane ballerino ha spiazzato tutti: “Ho avuto un problema a livello fisico, problemi alimentari ai 16-17 anni, ero molto magro, tanto, troppo”. Alex ha spiegato che questa condizione era il risultato di una profonda insicurezza: “Sceglievo di non mangiare. Partiva da un’insicurezza mentale, vedevo gli altri più belli, mi vedevo grosso”.

Parole pronunciate con la voce spezzata da parte di Alex. L’allievo di Amici 25 ha anche confessato che, ancora oggi, fatica a vestirsi in modo scoperto, per il disagio che prova a mostrare braccia e gambe. Di fronte a questa sincerità, Maria De Filippi ha voluto incoraggiarlo, sottolineando che ognuno, anche i suoi compagni, vive le proprie insicurezze.

Per tale ragione l’ha invitato a mettere una canotta e camicia e poi ha chiesto a tutti gli altri allievi se anche loro provano del disagio e se non si piacciono. Ognuno di loro ha raccontato qualcosa. Questo ha quindi fatto capire ad Alex che non è da solo e che i suoi compagni di Amici 25 sono al suo fianco.

Tutti i compagni di Alex hanno condiviso le proprie insicurezze sul fisico e… #Amici25 pic.twitter.com/6FKldwuGd4 — Amici Ufficiale (@AmiciUfficiale) October 7, 2025

Alex, visibilmente commosso dal gesto, ha ringraziato la conduttrice di Amici 25 per le sue parole. Poco dopo ha affermato di sentirsi pronto ad affrontare la sfida lanciata da Alessandra Celentano, con un nuovo spirito e forse un po’ più di fiducia in sé stesso.