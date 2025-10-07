Nel daytime di Amici 25 andato in onda oggi pomeriggio è arrivata una comunicazione inattesa per gli allievi. E riguarda in particolare tre di loro. Di cosa si tratterà?

La comunicazione inattesa ad Amici 25

Un daytime bello ricco quello proposto questo pomeriggio con la messa in onda di Amici 25. Dopo La forza di una donna, amata serie turca, è tornato il consueto appuntamento con la scuola più famosa d’Italia. Dopo la toccante storia di Alex, c’è stato un imprevisto che ha mandato in crisi qualcuno.

Ma cosa è successo nel dettaglio ad Amici 25? Mentre tutti i ragazzi si trovavano in casetta, chi intento a ripassare, chi a scambiare quattro chiacchiere e chi a pulire o preparare da mangiare per tutti, ha iniziato a suonare una particolare sirena.

Gli allievi di Amici 25 sono rimasti sorpresi e non sono riusciti subito a capire di cosa si trattasse, fino a che non hanno notato la TV accesa di fronte alla gradinata. Così si sono radunati tutti insieme, sia cantanti che ballerini, per capire cosa stesse succedendo.

Sul led sono comparsi il nome di Frasa, Matilde e Flavia. A loro è stato detto, senza dargli ulteriori dettagli che domani svolgeranno la sfida dopo la maglia rossa presa nella puntata di domenica scorsa. Una notizia che ha lasciato sorpresi tutti i ragazzi di Amici 25.

Una comunicazione inattesa per gli allievi di #Amici25 pic.twitter.com/NUcblB9eQe — Amici Ufficiale (@AmiciUfficiale) October 7, 2025

Ovviamente i tre ragazzi coinvolti hanno chiesto di poter avere qualche informazione in più, anche i pezzi che dovrebbero preparare sia per il canto che per il ballo. Ma al momento, almeno dal daytime di Amici 25 mandato in onda, non sono stati dati ulteriori dettagli.

Questa situazione ha mandato un po’ nel panico i tre allievi, specialmente Matilde, che ha cominciato a piangere perché impaurita di non riuscire nell’obiettivo di superare la sfida. Ora resta da capire cosa succederà domani ad Amici 25 e dunque di conseguenza chi tra loro resterà nella scuola!