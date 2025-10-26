Rossella Brescia oggi è tornata ad Amici 25 come giudice della gara di ballo. Qui ha ritrovato Emiliano, con cui aveva lavorato nel musical Billy Elliot. “Ha talento e una bella testa”, ha detto la ballerina.

Amici 25, Rossella Brescia conosce Emiliano

Oggi nello studio di Amici 25 c’è stata una bella sorpresa per gli appassionati di danza. Ospite come giudice speciale della gara di ballo è arrivata Rossella Brescia, che come sempre si è mostrata elegante e professionale, ma per lei c’è stato anche un momento inaspettato.

Durante la competizione, l’allievo Emiliano si è esibito sulle note di Take Me to Church, conquistando l’attenzione della giudice. Al termine della performance ad Amici 25, Rossella Brescia ha da prima sorriso. Poi ha rivelato di conoscere già il ballerino: “Abbiamo lavorato insieme nel musical Billy Elliot! Io facevo un po’ la Celentano della situazione.”

Ad Amici 25 la Brescia ha poi elogiato il giovane danzatore: “Emiliano ha talento, ma anche una bella testa. È sensibile, determinato e ha tanta voglia di migliorare. Mi fa piacere vederlo crescere qui dentro.”

Non tutti gli utenti e pubblico conosceva questo dettaglio, sebbene sia già noto che Emiliano abbia già lavorato con importanti coreografi come Luca Tommassini, giusto per citarne uno, oltre a Rossella Brescia.

L’esibizione di Emiliano in ogni caso è stata ben accolta e promossa con un secondo posto in classifica, anche se le sorprese (non bellissime) per l’allievo di Amici 25 non sono finite qui nel corso della puntata.

