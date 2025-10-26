Ad Amici 25 i ballerini professionisti hanno realizzato una coreografia ad Angelina Mango sulle note di “Velo sugli occhi”, per celebrare il suo nuovo album.

L’omaggio dei ballerini di Amici 25 ad Angelina

La puntata di Amici 25 andata in onda oggi domenica 26 ottobre ha regalato un momento di grande emozione al pubblico e ai fan della musica italiana.

Questo perché la trasmissione si è aperta con i ballerini professionisti della scuola che hanno reso omaggio ad Angelina Mango.

I danzatori le hanno dedicato una coreografia sulle note del suo nuovo singolo Velo sugli occhi, brano che ha fatto da apri pista all’uscita del suo album “caramé”.

L’esibizione è stata intensa, elegante e ricca di significato: una danza che ha raccontato in movimento le sfumature emotive della canzone, tra forza e fragilità. I professionisti di Amici hanno trasformato il brano in un vero e proprio racconto visivo, un tributo ad Angelina Mango (tra le allieve più amate) che ha commosso il pubblico in studio e i telespettatori da casa.

L’omaggio è stato pensato per celebrare il successo di Angelina Mango, che in pochi anni è riuscita a imporsi come una delle voci più originali e amate della nuova generazione. La sua musica, capace di fondere energia, introspezione e melodia, ha trovato spazio anche sul palco che l’ha vista nascere artisticamente.

“Volevo dirvi che oggi apriremo la puntata con un omaggio dei ballerini” – ha commentato Maria De Filippi. Poi ha aggiunto “Vi dico già che Angelina non è qui”. Ed è qui che è partita la base, che ha poi coinvolto i professionisti.

Sui social, l’hashtag #Amici25 è subito entrato in tendenza, con centinaia di fan che hanno condiviso clip e messaggi di affetto per la cantante. Molti hanno definito la coreografia “un gesto meraviglioso”.

Un tributo speciale che di sicuro ha riempito anche il cuore di Angelina Mango.

