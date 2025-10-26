Quest’oggi ad Amici 25 Emma Marrone è tornata in qualità di giudice. Ma non solo, perché la cantante è stata anche ospite. L’artista ha avuto il piacere di presentare il suo ultimo singolo, Brutta storia, uscito a inizio del mese di ottobre.

Emma Marrone canta Brutta storia ad Amici 25

Uscito il 3 ottobre, il singolo di Emma Marrone “Brutta storia”, è diventato già una vera e propria hit. Il pezzo è stato scritto dalla stessa Emma, Federico Olivieri (Olly) e Paolo Antonacci. La produzione del brano è stata curata da Juli.

Oggi la cantante ha avuto modo non solo di ricoprire i panni di giudice e dispensare consigli tra gli allievi di Amici 25, ma anche di cantare la sua canzone. Un brano che ha scalato le classifiche musicali e che fin da subito è piaciuto tantissimo agli ascoltatori di musica.

Molto emozionata, la cantante si è presentata in studio e si è stretta in un abbraccio con Maria De Filippi. Per lei tornare ad Amici 25, come per sua stessa ammissione, è sempre qualcosa di magico e ha ricordato un po’ quei momenti. Per stemperare un po’ la tensione per le tre eliminazioni avvenute in puntata, Maria De Filippi ha fatto esibire Emma Marrone.

La performance di Emma inutile dire che ha coinvolto tutto il pubblico, che ha cantato a squarciagola con la Marrone, facendole da coro. Un vero e proprio boato per l’artista che, proprio in quella scuola, ha mosso i suoi primi passi per poi trionfare e diventare la cantante che tutti conosciamo oggi.

