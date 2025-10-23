Un momento di leggerezza nella scuola di Amici 25 quest’oggi: in una clip abbiamo visto Opi mentre imita Garrison, Emanuel Lo e Veronica Peparini oltre alla sua compagna del talent, Michelle.

Le imitazioni di Opi ad Amici 25

Il daytime di Amici 25 di oggi è stato particolarmente ricco. Dopo la sfida di Alex e i giudizi sui cantanti, c’è stato anche un momento divertente in Casetta. Un frangente che ha coinvolto Opi, allievo di Anna Pettinelli, risultato peraltro tra i migliori di questa edizione secondo i vocal coach.

A quanto pare il cantante ha anche delle doti come imitatore. In una clip sono state raccolte alcune delle sue parodie. In particolare Garrison, ex insegnante della scuola ma spesso giudice anche ad Amici 25. Ne ha colto l’accento, così come le movenze e il modo di parlare. Si è passati poi a Emanuel Lo. Anche con lui Opi sembra avere proprio colto nel segno.

E non è finita, perché poco dopo ci ha riservato anche una chicca con Veronica Peparini, con tanto di citazione, per passare alla sua compagna di Amici 25 Michelle. L’allievo ha mostrato di essere molto sciolto e piuttosto bravo nell’improvvisare e cogliere gli aspetti più interessanti di tutti coloro che ha imitato.

La scenetta divertente è stata caricata in rete e, nel corso della puntata, è stata molto commentata dagli utenti del web, che si sono detti divertiti e impressionati dalla bravura di Opi di Amici 25.

Piuttosto spiritoso il cantante ha coinvolto anche i suoi compagni, che sembrano proprio non resistere alle sue parodie, tanto da chiederle a gran voce. E chissà che magari Maria De Filippi non possa coglierlo di sorpresa e chiedergli di realizzarle durante la puntata del pomeridiano. Un po’ come accaduto in passato a Gaia o a Pasqualino Maione, che loro abili nelle imitazioni.