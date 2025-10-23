Gli allievi di Amici 25 oggi sono stati messi alle strette. Durante un confronto Penelope su tutti, ma anche Michele, sono risultati tra i peggiori. Zerbi si è molto arrabbiato con la sua allieva e il cantante, invece, se l’è presa con la prof Cuccarini: “È una cosa meschina…”

Amici 25, Penelope e Michele tra i peggiori

Dopo il provvedimento disciplinare ai danni di Michele (che abbiamo già visto in TV in passato) e le insicurezze di Gard, cosa ci ha riservato il daytime di oggi di Amici 25? Siamo passati dalla sfida di Alex alle divertenti imitazioni di Opi, ma c’è un altro tema che ha attirato l’attenzione del pubblico.

Lorella Cuccarini, su sua iniziativa, ha messo alle strette i suoi allievi Michelle e Michele. In che modo? Ha convocato in saletta i vocal coach e ha voluto sapere da loro chi ha più voglia di imparare tra i due. Le insegnanti non hanno avuto dubbi e hanno fatto all’unisono il nome di Michelle.

Questi sono i giudizi dei vocal coach agli allievi della prof Lorella Cuccarini #Amici25 pic.twitter.com/wKB0kayE4l — Amici Ufficiale (@AmiciUfficiale) October 23, 2025

Tornati in stanza relax i due allievi di Amici 25 hanno raccontato ai loro compagni cosa è successo. Mentre Michelle è sembrata più calma, non si può dire lo stesso per Michele, che l’ha presa piuttosto male: “È stata una cosa meschina. Quello che ha fatto è brutto… è stato fatto un confronto e non lo apprezzo per niente”.

Michele, dopo aver scoperto i giudizi dei vocal coach, reagisce così #Amici25 pic.twitter.com/mp32pijM2T — Amici Ufficiale (@AmiciUfficiale) October 23, 2025

Tutti gli allievi di Amici 25 non credono che Michele non si impegni, ma l’hanno invitato a moderare i termini. Specialmente Riccardo gli ha suggerito di non dire certe cose, di accettare e dimostrare piuttosto il suo valore.

Venuta a conoscenza di questa iniziativa, Anna Pettinelli ha colto la palla al balzo per fare la stessa cosa. Ha richiamato tutti i suoi allievi, vale a dire Frasa, Opi, Flavia e Gard. In questo caso i vocal coach hanno premiato Opi, ma ci hanno tenuto a dire comunque che anche gli altri fanno il loro dovere e si impegnano. Questo ha molto inorgoglito la prof di Amici 25.

Nota dolente è arrivata però poco dopo. Ovvero quando anche Rudy Zerbi ha deciso di convocare Riccardo, Penelope, Plasma e Valentina. Stavolta ad avere la meglio è stata Valentina. Ma il prof di Amici 25, rispetto alle sue colleghe, è stato più pungente. Ha chiesto infatti chi tra i suoi risulta più discontinuo. E qui è spuntato fuori il nome di Penelope.

Ma non solo perché sempre il nome della cantante di Amici 25 è stato fatto quando Rudy Zerbi ha chiesto un pensiero generale sull’intera classe di canto.

Il prof si è detto basito: “Questa cosa mi delude e mi umilia. Sapevi che entravi in una scuola per imparare. Se non lo fai perdi tempo. Sei con un prof che vede il talento, ma anche la serietà. Se sei la peggiore tra tutti è grave. Io voglio gente che dà un senso a questa scuola”.

Questi sono i giudizi dei vocal coach agli allievi del prof Rudy Zerbi #Amici25 pic.twitter.com/oxSmjjLRX0 — Amici Ufficiale (@AmiciUfficiale) October 23, 2025

Dalla sua la cantante di Amici 25 si è giustificata dicendo che è dispiaciuta. Ha ammesso di aver vissuto degli up & down, ma al contempo sta cercando di riprendersi e impegnarsi. L’allieva si è anche sfogata poi in casetta, dicendosi confusa ma pronta a rimettersi in carreggiata per dimostrare che si sbagliano sul suo conto.

Dunque ad avere avuto la peggio tra gli allievi di Amici 25 sono stati Michele (che ha già ricevuto un provvedimento) e Penelope e sta a loro cercare di fare cambiare idea ai coach e ai loro insegnanti.