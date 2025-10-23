Questo pomeriggio nella scuola di Amici 25, Veronica Peparini si è presentata a sorpresa in Casetta e comunicato la sfida di Alex, il suo allievo. Ecco com’è andata.

Amici 25, com’è andata la sfida di Alex

L’interrogazione a sorpresa di ieri della maestra Alessandra Celentano, non è stato l’unico test settimanale. Oggi durante il daytime di Amici 25 abbiamo assistito alla sfida di Alex. Ma tutto si è svolto in una maniera insolita rispetto a come siamo di solito abituati.

Questo perché la sua insegnante Veronica Peparini ha fatto irruzione in Casetta a sorpresa, chiedendo di poter parlare con i suoi allievi. Dunque con Alex, Anna, Matilde e Pierpaolo. Radunati in stanza da letto la professoressa ha comunicato che da lì a poco Alex avrebbe svolto la sua sfida. Ci teneva a comunicarglielo personalmente, perché conoscendo il suo carattere sapeva che sarebbe andato in crisi e dunque si sarebbe fatto prendere da preoccupazioni inutili.

Questo gesto ha dato una carica importante all’allievo di Amici 25, che ha affrontato dunque la sfida con un piglio decisamente diverso. Arrivato in studio il ballerino ha conosciuto la sua sfidante Ilaria. A giudicare la sfida il coreografo e insegnante Federico Leli.

Dopo un’esibizione a testa è arrivato subito il responso finale, che ha sancito la vittoria di Alex ad Amici 25. Il ragazzo quindi ha superato la sua sfida ed è rimasto all’interno della scuola, come sperato. Nel dettaglio il giudice ha affermato che Ilaria ha avuto delle carenze, ma è stata comunque molto brava, mentre dall’altra parte Alex l’ha trovato più sicuro. Sicuramente ha delle cose da migliorare, ma è meritevole di restare nel programma.

Così per ora il ballerino di Amici 25 può tirare un sospiro di sollievo e proseguire il suo cammino nel programma senza troppi intoppi. Dovrà dunque cercare di evitare la sfida nella prossima registrazione.