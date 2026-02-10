La scelta di Valentina di cambiare prof ad Amici 25 ha mandato su tutte le furie Opi, che non l’ha presa affatto bene: “Se Anna dà la possibilità di prendere a lei per prima la maglia del Serale mi inca**o”.

Amici 25, Valentina cambia prof

Dopo Elena, nella scuola di Amici 25 anche il percorso di Valentina ha subito un brusco cambiamento e oggi abbiamo scoperto durante il daytime qual è stata la sua scelta definitiva.

Come vi abbiamo già raccontato, infatti, l’allieva ha avuto un confronto con il suo insegnante Rudy Zerbi, il quale le ha rivelato l’intenzione di lasciarla fuori in vista del Serale, perché poco sicuro. Ed è qui che è entrata in gioco Anna Pettinelli, che ha confidato all’allieva di avere visto qualcosa in lei e dunque di volerla nel suo team. La cantante di Amici 25 si è presa un po’ di tempo per riflettere.

Oggi durante la puntata delle 16:30, Valentina ha confidato ad Anna Pettinelli di volere cogliere questa opportunità e, di conseguenza, giocarsi la possibilità di andare al Serale di Amici 25.

Valentina ha scelto di diventare allieva della professoressa Anna Pettinelli! #Amici25 pic.twitter.com/ZpLbU6kqxz — Amici Ufficiale (@AmiciUfficiale) February 10, 2026

La scelta manda su tutte le furie Opi

A seguito del confronto con la Pettinelli, Valentina ha fatto ritorno in Casetta e comunicato ai suoi compagni di avere deciso di andare avanti con la prof di Amici 25. Una mossa che alcuni hanno preso con entusiasmo, altri con scetticismo e c’è persino chi si è arrabbiato.

Specie quando Anna Pettinelli ha dovuto decidere chi fare esibire per la puntata di domenica. L’insegnante infatti ha puntato tutto su Valentina e Gard, lasciando fuori Opi. La notizia ha gettato nello sconforto, il cantante, il quale si è sfogato infastidito.

Il ragazzo, infatti, ha anche ricordato che la stessa Valentina non era certa di restare nella scuola di Amici 25 e ora vedersi “soffiare” la possibilità di esibirsi in puntata e magari non andare al Serale gli ha dato parecchio fastidio.

“Ha esternato dubbi, io ho un disco pronto e non un EP e non vedo l’ora di cantarlo davanti alla gente. Io ho solo quello. A me saltare l’esibizione mi fa rodere il c**o. Se stai una squadra e poi arriva un’altra persona, mi dà fastidio. Se Anna dà la possibilità di prendere a lei per prima la maglia del Serale mi inca**o”.

La prof Pettinelli, tra i suoi allievi, ha deciso di far esibire nella puntata di domenica Gard e Valentina e Opi reagisce così #Amici25 pic.twitter.com/qYAcaW5EOk — Amici Ufficiale (@AmiciUfficiale) February 10, 2026

Grande nervosismo quindi nella scuola di Amici 25. Il Serale è sempre più vicino e i posti sono pochi.

