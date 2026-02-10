Nella scuola di Amici 25 c’è stato un clamoroso scambio di allievi. Elena ha lasciato Anna Pettinelli per aggiungersi alla squadra di Rudy Zerbi (che le ha proposto un banco) e le sorprese a quanto pare non sono finite qui!

Amici 25, Elena va nella squadra di Zerbi

Ci stiamo avvicinando al Serale di Amici 25 e a quanto pare dobbiamo aspettarci davvero di tutto. Come il clamoroso scambio che ha visto Elena D’Elia lasciare la squadra di Anna Pettinelli per andare da Rudy Zerbi, mentre invece Valentina Pesaresi potrebbe fare il percorso inverso. Ma partiamo per ordine.

Fino a questo momento Elena è stata allieva della Pettinelli ad Amici 25, ma l’insegnante recentemente ha confidato di non vederla tra i ragazzi che porterebbe al Serale. Un duro colpo per la cantante, che si è detta delusa. Prima però di decidere il suo futuro all’interno della scuola, Elena ha avuto un confronto con Zerbi, che le ha offerto un posto in squadra, invitandola a riflettere.

La decisione di Elena ad Amici e il confronto con la Pettinelli

Lì per lì la cantante di Amici 25 ha ringraziato l’insegnante dicendosi contenta che qualcuno abbia visto delle capacità in lei. Poi ha comunicato la sua decisione alla Pettinelli:

“Io vedo solamente che lei mette tanta più fiducia negli altri due. Non ho detto che lei non ne ha su di me. Penso che per queste certezze del mio percorso andrò con Rudy, perché è stata un po’ quella luce. Cosi mi sembra di prendere in mano la situazione e di poter gestire anch’io. Però la ringrazio per quello che ha fatto per me e per il talento che mi riconosce”.

Da parte della prof di Amici 25 c’è stato un messaggio chiaro: ha fatto solo delle valutazioni, ribadendo i motivi. Poi però con un abbraccio ha augurato buona fortuna alla sua ormai ex allieva. Ma non è finita!

Ad Amici 25 Zerbi dà un ultimatum a Valentina: andrà dalla Pettinelli?

Come detto infatti non è tutto. Anche Rudy Zerbi ha avuto la possibilità di fare quattro chiacchiere con l’alunna Valentina. Il docente di canto di Amici 25 ha spiegato alla ragazza i motivi che lo spingerebbero a rinunciare a lei per il Serale.

A quel punto ennesimo colpo di scena: Anna ha proposto a Valentina di entrare a far parte della sua squadra. Ma a differenza di Elena, come ha reagito la cantante?

Ora come ora Valentina ha fatto sapere che ci penserà e capirà poi se accettare o meno lo scambio proposto dalla Pettinelli. Per lei potrebbe essere però una grande occasione.

