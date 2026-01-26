Dopo aver lasciato momentaneamente Amici 25, oggi Valentina è tornata nella scuola e ha rivelato se abbandonerà il programma o se invece riprenderà il suo percorso.

Valentina lascerà Amici 25? Arriva la decisione

La scorsa settimana, dopo aver vissuto un momento di crisi ed essersi confrontata con Maria De Filippi, Valentina ha deciso di lasciare momentaneamente Amici 25. La cantante, avendo dei dubbi sul suo percorso all’interno della scuola, ha scelto di prendersi del tempo per sé stessa, per riflettere lontana dallo stress del programma e per stare insieme ai suoi cari. Oggi, nel corso del nuovo daytime, abbiamo però assistito al ritorno dell’allieva di Rudy Zerbi, che ha comunicato la sua decisione al resto del gruppo.

Dopo aver salutato i suoi compagni, Valentina ha voluto leggere una lunga lettera a tutti gli allievi di Amici 25, spendendo bellissime parole nei loro confronti. La cantante ha infatti affermato:

«In questi giorni in cui sono stata a casa a pensare vi ho continuato a seguire e ho sentito tanta nostalgia. Vi ammiro molto. Siete davvero un esempio. Io mi sono resa conto di essere diversa da voi. Ho sempre avuto tanti dubbi sul mio futuro. Questa cosa, col tempo, mi ha portato ad andare in crisi».

A quel punto è arrivato il momento per Valentina di comunicare la sua decisione.

Valentina resta nella scuola

Proseguendo il suo messaggio, Valentina ha affermato di avere finalmente le idee e ha così annunciato di voler restare ad Amici 25 e di proseguire il suo percorso all’interno della scuola. La cantante ha così aggiunto:

«Questa settimana a casa mi è servita tantissimo. Ho capito una cosa semplice ma fondamentale: questo è il mio sogno da sempre ed è un’opportunità enorme. Non ha senso sprecarla per domande a cui, in questo momento, nessuno può davvero rispondere».

Infine, rivolgendo un ultimo messaggio ai suoi compagni, Valentina ha dichiarato: «Voglio ringraziarvi davvero tanto per il sostegno che mi avete dato. Siete stati incredibili con me. Vorrei imparare da voi ad essere più determinata».

Valentina dunque resta ad Amici 25 e nei prossimi giorni dovrà affrontare una sfida per cercare di riconquistare ufficialmente il suo banco.

Seguite Novella 2000 anche su: Facebook, Instagram e X.