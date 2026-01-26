Ieri sera tra il pubblico del concerto di Renato Zero c’era un’ospite speciale: Enrica Bonaccorti. Il cantante ha così fermato lo show ed è sceso in platea per salutare la conduttrice.

Renato Zero ferma il concerto per Enrica Bonaccorti

A Roma è arrivata la nuova tournée di Renato Zero. Proprio ieri, durante la seconda data de L’Orazero Tour, è accaduto qualcosa di inaspettato, che ha commosso il web intero. Presente tra il pubblico del Palazzo dello Sport c’era infatti un’ospite speciale: Enrica Bonaccorti.

Come in molti sapranno, negli anni ’70 la conduttrice e il cantante hanno avuto una storia d’amore intensa, che col tempo si è tramutata in una solida e meravigliosa amicizia. In questi mesi, nel mentre, la presentatrice sta lottando contro un tumore al pancreas e attualmente si sta sottoponendo a una serie di cure specifiche, con la speranza di vincere questa lunga battaglia.

Ieri sera però Enrica Bonaccorti ha deciso di trascorrere alcune ore in serenità e così, insieme alla figlia Verdiana, si è recata al concerto di Renato Zero. Quando però il cantante si è accorto della presenza della conduttrice ha deciso di fermare lo show e, a sorpresa, è sceso in platea per abbracciare forte l’amica di sempre.

Non è mancato un fragoroso applauso da parte del pubblico, che ancora una volta ha inviato il proprio affetto alla Bonaccorti in questo difficile momento.

Le parole di Enrica a Verissimo

Sempre nella giornata di domenica 25 gennaio, su Canale 5, è andata in onda l’intervista che Enrica ha rilasciato a Silvia Tofannin a Verissimo. Nel corso della chiacchierata, la presentatrice ha raccontato di aver ripreso la chemioterapia e a riguardo ha affermato:

«Speravo di stare meglio. Ho ripreso la chemioterapia perché non era cambiato molto. Un giorno stai benissimo e poi due giorni non stai bene. Sento veramente un sacco di affetto. Tra tre mesi si faranno tutte le indagini del caso. Ho già cominciato la chemioterapia. Faccio gli esami dopo e vediamo cosa mi dicono».

Parlando anche del legame con sua figlia Verdiana, Enrica Bonaccorti ha poi aggiunto: «Mi rimprovera in continuazione. Non posso mangiare i dolci. La sento molto vicina perché sto scrivendo delle cose e le faccio leggere a Verdiana. Racconto quasi tutto, tutta la mia vita. Non voglio far soffrire mia figlia. Vorrei darle tutte le cose belle».

