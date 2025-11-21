Il daytime di oggi di Amici 25 ci ha mostrato una verifica di canto per i cantanti. Un compito a sorpresa andato decisamente male, un vero disastro. In particolare per Flavia, che ha fatto scena muta e si è beccata uno 0. Il professore è sbottato: “Ti avrei dato 1 ma mi hai riso in faccia….”

La verifica di canto ad Amici 25 è un disastro

In attesa del pomeridiano di domenica 23 novembre (QUI LE ANTICIPAZIONI) di Amici 25, oggi abbiamo potuto assistere a una verifica di canto nel corso del daytime. Una prova di teoria musicale che, però, è andata particolarmente male per la maggior parte degli allievi. In particolar modo ad essere andata peggio è stata Flavia.

La cantante di Amici 25 che fa parte del team di Anna Pettinelli quando si è presentata davanti al professore Giovanni Sciabbarrasi ha fatto scena muta. Non ha saputo rispondere a nessuna delle domande, ha tergiversato e ha ridacchiato, tanto da irritare particolarmente l’insegnante, il quale le ha fatto notare che non c’era davvero nulla di cui ridere.

Lei ha tentato di giustificarsi ma con scarsi risultati ed è stata mandata nuovamente al suo posto.

Interrogazione di teoria musicale per i cantanti e adesso è il turno di Flavia #Amici25 pic.twitter.com/i0yGFzgmwF — Amici Ufficiale (@AmiciUfficiale) November 21, 2025

Terminate tutte le verifiche il docente ha chiesto un po’ di tempo per assegnare i voti, invitando così gli allievi di Amici 25 ad attenderlo in studio.

Il prof sbotta contro Flavia: “Ti avrei dato 1 ma mi hai riso in faccia”

Poco dopo Sciabbarrasi è tornato dai cantanti di Amici 25 e ha svelato i suoi voti, ovviamente bassissimi.

L’insegnante non ha nascosto la sua delusione e ha affermato che dopo tanto studio si sarebbe aspettato risultati decisamente differenti rispetto a quanto visto.

Quando poi è arrivato il turno di Flavia, il prof di canto ha dichiarato: “A Flavia avrei dato 1, ma mi hai riso in faccia tutto il tempo”, sottolineando di non aver apprezzato l’atteggiamento. Per questo ha preso una drastica decisione. L’allieva si è beccata uno 0.

La cantante ha tentato di giustificarsi invano e ha fatto poi ritorno in sala relax prima e in casetta poi piuttosto irritata.

Amici 25, lo sfogo in lacrime di Flavia

Tornata dagli altri compagni, Flavia ha avuto uno sfogo tra le lacrime. La reazione della cantante è data dal disappunto per l’accaduto. Ha spiegato infatti di avere ricevuto uno 0 perché avrebbe riso.

Mentre piangeva l’allieva di Amici 25 ha spiegato che la sua era una risata di nervosismo e non di certo dettata dal fatto che volesse mancare di rispetto al professore.

Nonostante ciò però quello che non cambia è la grave insufficienza presa

Subito dopo l'interrogazione di teoria musicale, Flavia reagisce così #Amici25 pic.twitter.com/D7BtWDthJt — Amici Ufficiale (@AmiciUfficiale) November 21, 2025

