NEWS

Vincenzo Chianese | 27 Dicembre 2022

Il nuovo look di Aisha di Amici

Lo scorso anno a partecipare ad Amici di Maria De Filippi è stata Aisha, allieva di Lorella Cuccarini. Con la sua grinta e la sua bellissima voce la cantante ha conquistato fin dal primo momento il pubblico del talent show e il web, diventando in breve una delle concorrenti più amate. Aisha come in molti ricorderanno ha partecipato anche alla fase Serale della trasmissione, venendo eliminata a metà percorso. Nonostante la sua uscita dal programma però la giovane artista ha avuto modo di dare ufficialmente il via alla sua carriera, e senza dubbio a breve arriveranno grandi novità per tutti i fan. In queste ore intanto è accaduto qualcosa che non è passato inosservato e che ha riportato la cantante al centro dell’attenzione mediatica. Aisha ha infatti mostrato sui social il suo nuovo look, apparendo più in forma che mai.

Pochi giorni dopo la fine del suo percorso ad Amici intanto la cantante ha rilasciato una lunga intervista a Verissimo, durante la quale ha parlato della sua vita privata e della sua esperienza all’interno della scuola. Partendo dal complicato rapporto col padre, Aisha ha affermato:

“L’ultima volta l’ho visto 3 o 4 anni fa, non so quali motivi lo abbiano spinto ad andarsene. Sono cresciuta con mia madre, che mi ha fatto da padre e da mentore. Negli ultimi anni avevo iniziato ad allontanarmi da tutti, non avevo il controllo di quello che mi succedeva. Amici mi ha aiutato tantissimo, per me è stata come una terapia. Ho capito che stare con le altre persone non fa così paura”.

I fan nel mentre attendono con ansia l’arrivo del nuovo singolo di Aisha, che potrebbe essere rilasciato nelle prossime settimane. L’ex protagonista di Amici infatti a breve potrebbe annunciare l’uscita di un nuovo brano, che senza dubbio non deluderà le aspettative.