NEWS

Vincenzo Chianese | 13 Giugno 2024

Uomini e donne

Nonostante manchino ancora diversi mesi alla partenza della nuova edizione di Uomini e Donne, in queste ore sono emerse le prime indiscrezioni su quello che vedremo a settembre su Canale 5.

Le prime indiscrezioni su Uomini e Donne

Sono trascorse alcune settimane da quando si è conclusa l’ultima edizione di Uomini e Donne, tuttavia l’attenzione del web è già rivolta alla prossima stagione del programma. Come sappiamo, il dating show di Maria De Filippi farà ufficialmente ritorno su Canale 5 a settembre. Già da fine agosto però inizieranno le registrazioni presso gli studi Elios e finalmente scopriremo cosa sarà accaduto ai protagonisti del Trono Over e sapremo chi saranno i nuovi volti del Trono Classico. In attesa di scoprire cosa succederà però in queste ore sono arrivate le prime indiscrezioni sulla nuova edizione della fortunata trasmissione Mediaset.

Come ben sappiamo già da qualche anno Maria De Filippi ha deciso di integrare i due troni. Tale formula, come ha rivelato Lorenzo Pugnaloni sui social, dovrebbe rimanere invariata anche per la nuova stagione. Ma non solo. Il blogger, esperto del dating show, ha anche parlato del possibile ritorno di Ida Platano nel parterre di Dame del Trono Over, dopo la deludente esperienza come tronista.

In attesa delle nuove registrazioni di Uomini e Donne, in questi giorni si è anche parlato dei possibili nuovi tronisti. Stando a quanto è emerso, si mormora che la conduttrice abbia intenzione di fare un nuovo esperimento e di portare Tina Cipollari sul trono. Attualmente però si tratta solo di voci di corridoio e non sappiamo cosa accadrà a settembre.

Ma non solo. Nelle ultime ore si è infatti parlato anche di un possibile arrivo sul trono di Edoardo Sanson, ex fidanzato di Anita Olivieri. Stando ai gossip, pare che il giovane uomo sia stato chiamato dalla produzione per sostenere un provino e che lui abbia rifiutato la proposta. Ma chi saranno dunque i prossimi tronisti? Non resta che attendere per scoprirlo.