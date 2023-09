NEWS

Andrea Sanna | 2 Settembre 2023

Amici

LDA collabora con Netflix

Dopo essere stato grande protagonista ad Amici 21 e aver debuttato al Festival di Sanremo, per LDA i colpi di scena non sono ancora finiti. E stavolta non parliamo del successo delle sue canzoni, ma di un’altra iniziativa. Luca D’Alessio, questo il suo nome vero, ha raggiunto un altro importantissimo risultato. Tra le tante soddisfazioni infatti ora c’è anche la collaborazione con Netflix, in cui ricoprirà il ruolo di promoter.

Il cantante tra i più rappresentativi della nuova generazione sarà infatti tra i personaggi presenti all’evento che aprirà le porte alla nuova stagione di Di4ri, serie attualmente in onda sulla piattaforma streaming.

La data d’uscita è il 15 settembre 2023 e c’è grande attesa tra i fan. Intanto al Monk di Roma è prevista la cerimonia d’inaugurazione a cui parteciperà proprio LDA in condivisione con il pubblico. Tra gli invitati si prevede anche la presenza di minorenni accompagnati da un genitore.

Dopo tanti rumor e indiscrezioni a riguardo ad annunciare questa bella notizia è stato proprio LDA con alcune Instagram Stories.

L’annuncio del cantante sui social

Sui suoi canali a parlarne è stato lo stesso LDA che, attraverso delle storie postate su Instagram, ha fatto sapere quanto segue:

“Fermi tutti… guardate un attimo questa storia perché ho una notizia bomba per voi. Allora a breve uscirà la seconda stagione di Di4ri e Netflix ci ha invitati tutti a vedere la prima puntata della seconda stagione. Avete sentito bene. Ci ha invitato. Hanno invitato me e voi…”, ha spiegato LDA ancora incredulo.

Pare quindi che la seconda stagione di Di4ri riserverà grosse sorprese, a partire dall’evento di presentazione che vedrà protagonista proprio LDA: ”I posti sono limitati”, ha spiegato in aggiunta al messaggio di annuncio del “Di4ri Back2School Party”. Poi ha lasciato il link e ricordato che canterà qualche canzone, ringraziando Netflix.

Gran bella soddisfazione per LDA!