Chi è LDA? Età, vero nome, canzoni e Instagram

Luca D’Alessio, figlio del cantante Gigi, è meglio conosciuto come LDA. Scopriamo tutto ciò che c’è da sapere su di lui: partiamo dall’età alla vita privata, per passare alle canzoni, il percorso che farà nella scuola e dove poterlo seguire su Instagram e social.

Chi è LDA

Nome e Cognome: Luca D’Alessio (in arte LDA)

Data di nascita: 2003

Luogo di nascita: Roma

Età: 18 anni

Altezza: informazione non disponibile

Peso: informazione non disponibile

Segno zodiacale: informazione non disponibile

Professione: cantautore

Fidanzato: informazione non disponibile

Figli: Luca non ha figli

Tatuaggi: informazione non disponibile

Profilo Instagram: @lucadalessio_real

LDA età e biografia

Partiamo dalla biografia del cantante di Amici 2021. Lui si chiama Luca D’Alessio, in arte LDA, ed è nato a Roma nel 2003 (non conosciamo la data di nascita esatta). L’età dunque è di 18 anni.

Non abbiamo informazione nemmeno per quel che riguarda altezza e peso.

Vita privata di Luca D’Alessio

Luca D’Alessio è figlio dell’amato cantante Gigi D’Alessio e di Carmela Barbato, casalinga.

Il giovane artista vive a Napoli proprio insieme alla sua mamma e un fratello di nome Claudio e una sorella di nome Ilaria, oltre al fratellastro Andrea e il bambino che arriverà dalla nuova relazione del padre Gigi con Denise Esposito.

Che altro sappiamo ancora della vita privata di LDA di Amici 21?

Luca D’Alessio è molto legato ai suoi genitori e ha uno splendido rapporto con il padre Gigi (i due hanno anche collaborato insieme nel lavoro).

Di sé dice che lo fanno arrabbiare i buffoni, i maleducati e le persone false.

Oggi LDA è fidanzato.

Dove seguire LDA di Amici: Instagram e social

Vi state chiedendo come e dove seguire LDA di Amici 21 sui social? Ebbene abbiamo trovato la sua pagina Facebook, ma anche l’account ufficiale di Instagram.

Qui il cantante condivide tutto ciò che riguarda la sua vita artistica. Non ci informazioni per quel che riguarda quella privata. Proprio su proprio profilo ufficiale Luca D’Alessio ha pubblicato un post dopo l’ingresso ad Amici 21:

“Oggi inizia una nuova, grande avventura. Ci metterò tutto me stesso, questo è sicuro. L’emozione è grandissima, la voglia e la determinazione ancora di più. In studio l’ansia era enorme, le gambe tremavano, in bocca il deserto… ma ci siamo, Amici, si comincia!”

Ha scritto LDA su Instagram. Prima di entrare ad Amici il cantante ha già delle canzoni all’attivo…

Carriera

Fin da piccolo Luca D’Alessio, cresciuto a pane e musica, si è avvicinato a questo mondo grazie anche al padre Gigi. A 13 anni cantava i brani di suo padre, ma anche di Jovanotti, Adriano Celentano e non solo, anche se il suo preferito è Justin Bieber. Dopo un sogno ha iniziato a scrivere musica. Pare che una donna gli abbia suggerito una frase, che lui ha poi appuntato: “Ho perso il sorriso ed ho rubato il cielo per questo ho truccato i tuoi occhi di blu”.

Ha riscosso successo sul web grazie al singolo Orizzonte de Il Mago. Questo gli ha così permesso di scrivere anche altri brani nel corso della sua giovane carriera. Queste alcune delle canzoni di LDA di Amici:

Resta

Di notte – insieme al padre Gigi D’Alessio

Buongiorno – in duetto con la G-Crew

Vivimi

– insieme al padre – in duetto con la Vediamoci stasera – featuring con Astol e Robledo

Quello che fa male

– featuring con Astol e Robledo Scusa

Canzoni che potete trovare anche su Spotify. Con Quello che fa male LDA ha vinto il suo primo Disco d’oro.

Il sogno della sua giovane carriera è quello di partecipare al Festival di Sanremo.

LDA ad Amici 2021

Il 19 settembre 2021 è iniziata la nuova edizione di Amici 21,con la formazione della classe di questa stagione. Tra i concorrenti in gara vediamo anche Luca D’Alessio, conosciuto da tutti con il nome d’arte di LDA.

Perché ha deciso di presentarsi ai casting di Amici? Ecco le sue motivazioni: “Ho scelto Amici perché è il programma che mi dà la possibilità di far conoscere l’artista. Se dovessi entrare la prima settimana riceverò una valanga d’insulti perché sono ‘il figlio di…’, il raccomandato della situazione. Poi mi conosceranno e capiranno chi sono”.

Ha spiegato nella scheda di presentazione. A seguire LDA ha presentato il suo pezzo “Quello che fa male”, ma non ha convinto Anna Pettinelli. A dargli il banco è stato Rudy Zerbi e anche Lorella Cuccarini è parsa soddisfatta.

Sebbene non abbia vinto, è comunque riuscito a trionfare nella musica.

LDA a Sanremo 2023

Dopo l’esperienza ad Amici 21, LDA ha avuto il piacere di partecipare a Sanremo 2023.

Confermato da Amadeus come uno dei big in gara, il giovane artista si presenta con un nuovo brano, dal titolo “Se poi domani”

Il percorso di LDA a Sanremo

Il percorso di LDA a Sanremo 2023 si è concluso con il quindicesimo posto.