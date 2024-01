Rosy e quel discorso criptico su motori e fuochi di paglia: ce l’ha con Beatrice? (VIDEO)

NEWS

Andrea Sanna | 25 Gennaio 2024

Grande Fratello

In chiacchiera con Greta Rossetti e Marco Maddaloni, Rosy Chin ha fatto un discorso molto criptico. Ma con chi ce l’ha?

Un discorso molto criptico di Rosy Chin in cui parla di “motore inceppato” e “fuoco di paglia” ha attirato l’attenzione dei fan. Ma con chi ce l’ha? Sul web sono partite varie supposizioni tra i telespettatori.

Il discorso criptico di Rosy Chin

Ieri Marco Maddaloni si è ritrovato in giardino in compagnia di Rosy Chin e Greta Rossetti. I tre hanno chiacchierato per un po’ e il discorso si è soffermato sulle dinamiche della Casa del Grande Fratello, dove convivono insieme agli altri coinquilini.

C’è da precisare che Rosy Chin che Greta Rossetti, mentre Marco Maddaloni è in silenzio ad ascoltare, fanno un discorso generale che ha poi avuto varie interpretazioni sul web. Ma con chi ce l’hanno davvero? Le supposizioni tra i fan del Grande Fratello sono distinte e la risposta potrebbero darcela solo le dirette interessate!

“Io lo dico dall’inizio, bisogna solo saper attendere. Chi inizia a bruciare molto presto, si spegne più rapidamente”, ha esordito Rosy Chin certa che la verità verrà a galla prima o poi. “Le cose vanno fatte uscire nel momento giusto. Si chiama fuoco di paglia!”, ha aggiunto Greta Rossetti, che si è detta d’accordo con il suo punto di vista. A sdrammatizza un po’ ci ha pensato Marco Maddaloni, che ha definito le due “profonde” nel fare questi discorsi.

Rosy Chin ha ripreso il discorso: “È stato un falò, non un fuoco di paglia”, mentre Greta Rossetti ha scherzato: “Anche il falò si spegne e se non si spegne…lo spegniamo”. La chef ci ha riso su, ripensando alla correlazione tra la frase della coinquilina e la sua passata esperienza a Temptation Island: “Eh tu lo sai bene, no?”.

Successivamente Rosy Chin ha fatto anche una previsione, pensando a quello che succederà: “Adesso vedrai. Stamattina passavo per la cucina e hanno detto che… vabbè, lascia perdere. Sento cose che non ho voglia di sentire”. Ma la stessa è stata spinta da Greta Rossetti a uscire allo scoperto, non fare nomi, ma pensiero generico.

Nel suo discorso Rosy Chin ha affermato che ora come ora vede “l’acqua limpida e cristallina” dopo tanto tempo di “pulizia, filtri e resistenza”. Al contempo secondo lei ci sarebbe un “motore che si è inceppato” e ora fa rumore.

Rosy: "chi inizia a bruciare troppo presto, si spegne molto rapidamente"

Greta: "si chiama fuoco di paglia"

Rosy: "questo era più un falò"

Greta: "anche i falò si spengono"



l'unica cosa in fiamme é il loro stomaco, ma questo bruciore c'é dall'11 settembre #grandefratello pic.twitter.com/4DKCEsILeD — Gio | reputation era (@___ST0RMY___) January 25, 2024

Attraverso una serie di allusioni e parole in codice dunque secondo Rosy Chin ora starebbe venendo fuori la natura di alcuni concorrenti nella Casa del Grande Fratello. Tutti sono giocatori e ognuno di loro fa il proprio gioco per poter andare il più avanti possibile, ma secondo la chef qualcuno ora sarebbe venuto fuori per la persona che è realmente.

I fan del Grande Fratello, hanno fatto varie supposizioni. Tra chi crede si tratti di un discorso rivolto a Beatrice Luzzi o addirittura ad ex concorrenti come Mirko Brunetti e non solo. Altri credono invece che Rosy Chin stia semplicemente facendo una sua analisi generale sul gruppo. Magari lunedì prossimo lo stesso Alfonso Signorini chiederà alla diretta interessata a chi sono rivolte queste frasi.