“Ipocrisia, incoerenza, cercano polemica dove non c’è”, ex allievo di Amici contro i prof, poi ha lanciato una bordata a Elodie.

Amici, ex allievo contro i prof

Il corpo docenti di Amici non sempre mette d’accordo tutti. Di anno in anno non mancano novità o cambiamenti e quest’anno, così come gli anni passati, gli insegnanti hanno un ruolo fondamentale in quelle che sono le dinamiche della trasmissione.

Uno degli ex allievi, parliamo di Luca Napolitano, non ha avuto l’attuale commissione di canto (eccetto Alessandra Celentano nel ballo) durante la sua edizione, ma nel momento in cui gli è stato chiesto cosa pensasse dei coach, non ha avuto dubbi sul dire la sua. A Fanpage.it in una lunga intervista ha affermato quanto segue: “Credo che in loro ci sia un po’ di ipocrisia, sanno di essere personaggi televisivi e quindi cercano di creare polemica, anche dove non c’è”.

In un secondo momento l’ex allievo di Amici ha preso da esempio Rudy Zerbi che. A detta sua infatti sarebbe spesso rimangiato le parole: “Ho trovato molta incoerenza nei suoi comportamenti, soprattutto per la sua posizione riguardo l’uso dell’autotune”. Si tratta di uno dei temi più caldi, specie negli ultimi tempi.

Peraltro Luca Napolitano, che ben conosce il sistema Amici, ha ricordato quanto l’insegnante abbia sempre dato peso all’emozione che un artista è in grado di trasmettere, ma poi ha dato più risalto alla tecnica: “Fa un po’ come gli pare, non è giusto”.

La bordata a Elodie

Al modo di fare dei professori attuali di Amici 24, Luca Napolitano ha sempre preferito Grazia Di Michele con la quale ha lavorato proprio durante il suo periodo nella scuola. Il cantautore ha spiegato di averla sempre trovata coerente.

A suo modo di dire infatti l’insegnante avrebbe sempre premiato l’emotività di un’artista, anziché soffermarsi sulla perfezione tecnica o la capacità scenica. Lui si ritrova molto in questa visione. Poi quando è entrato nel merito e fatto degli esempi, non ha mancato una bordata a Elodie:

“La musica italiana è famosa in tutto il mondo proprio per questo, e invece stiamo andando nella direzione opposta”. Per poi aggiungere: “La musica italiana che viene esportata è quella de Il Volo, non quella di Elodie, ad esempio. Perché di artiste come Elodie, in America, ce ne sono milioni”.

L’ex allievo di Amici Luca Napolitano ha quindi espresso il suo punto di vista e spera anche lui di potere avere una nuova chance come i colleghi Valerio Scanu e Pierdavide Carone.