A Oggi Valeria Marini si è confidata e ha parlato un periodo buio della sua vita: “Ero in depressione, Conti mi ha salvata”, poi ha svelato chi non sopporta tra le showgirl di Ne vedremo delle belle.

Le parole di Valeria Marini

Stasera in onda su Rai 1 assisteremo alla terza puntata di Ne vedremo delle belle, di cui Valeria Marini ne è una delle protagoniste assolute. La showgirl ha rilasciato un’intervista al settimanale Oggi in cui ha rievocato alla mente una delle pagine più difficili della sua vita.

“Ho attraversato un periodo buio. Mia madre ha subìto una truffa dolorosa. Ci ha rimesso 350 mila euro. È caduta in depressione. E io idem, per empatia”, ha confidato Valeria Marini al giornale. La mamma dopo l’accaduto sembrava avere alzato un muro con lei e gli altri due figli. Non riuscivano più a vederla perché si era barricata in casa.

A quel punto Valeria Marini ha ammesso quanto si sia trattato di una situazione davvero pesantissima: “Non avevo più voglia di niente. Pensavo di scappare, lasciare l’Italia, rifugiarmi in un’isoletta sperduta…” . Poi le parole di stima e affetto per Carlo Conti, per cui prova una gratitudine infinita:

“È stato lui a cercarmi. Ho accettato al volo l’offerta. Per me significa parecchio. È una rinascita. Una ripartenza. Umana e professionale. Al nostro grande presentatore continuo a mandare WhatsApp pieni di cuoricini”, ha detto Valeria Marini, felice di trovarsi a vivere questa avventura a Ne vedremo delle belle.

E a proposito del programma di Rai 1, Valeria Marini alla domanda su chi sia una collega che non le piace tra le presenti, ha replicato netta: “Patrizia Pellegrino”. Tra le due come noto ci sono state alcune scaramucce sulla questione follower.

Messe da parte le divergenze e i momenti difficili, pare che Valeria Marini stia puntando in alto per il futuro. Ha un sogno ambizioso che tra le pagine della rivista ha confidato: “Partecipare al prossimo Festival di Sanremo come cantante”. E chissà che la presenza di Carlo Conti come conduttore e direttore artistico della kermesse canora non possa realizzare questo desiderio di Valeria.