Alcuni anni fa a partecipare ad Amici di Maria De Filippi è stato Esa Abrate. Non tutti sanno però che qualche tempo dopo aver lasciato il talent show di Canale 5 il cantante è stato arrestato. Adesso a raccontare di quel momento, rivelando cosa è accaduto, è stato proprio lui.

Il racconto dell’ex allievo di Amici

Come di certo in molti ricorderanno, alcuni anni fa a partecipare ad Amici di Maria De Filippi, precisamente alla 20esima edizione, è stato Esa Abrate. Il cantante, che all’interno della scuola era stato seguito da Rudy Zerbi, è arrivato anche al Serale e aveva conquistato una buona fetta di pubblico. Dopo la fine della sua esperienza però il giovane artista ha vissuto un periodo non semplice, al punto che è stato anche arrestato.

Nelle ultime ore dunque, a distanza di alcuni anni dall’accaduto, sui social Esa ha voluto rompere per la prima volta silenzio, raccontando cosa è successo in realtà. Dopo l’addio al talent show di Canale 5, il cantante ha vissuto un momento di depressione e ha avuto un periodo di difficoltà con i suoi genitori, al punto che è stato cacciato di casa.

L’ex allievo di Amici ha proseguito poi il suo racconto dichiarando: “Non è semplice ammetterlo ma c’è stato un periodo in cui spacciavo e così sono stato arrestato. È stato un periodo veramente difficile e complicato. Per fortuna la vicenda si è chiusa con il patteggiamento. Ho evitato il carcere perché ero incensurato e come pena ho dovuto andare a firmare per un mese e mezzo e poi ho fatto i domiciliari”.

A oggi però Esa ha cambiato vita e si è lasciato alle spalle quel difficile momento. Il cantante infatti parla di rinascita ed è pronto a tornare a concentrarsi sulla sua musica. A lui dunque facciamo un enorme in bocca al lupo.