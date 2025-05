Questa sera, nel corso della diretta della prima puntata de L’Isola dei Famosi, Simona Ventura ha commentato i precedenti con Antonella Mosetti, naufraga della nuova edizione del reality show.

Questa sera è ufficialmente partita la nuova edizione de L’Isola dei Famosi e nel corso della diretta i naufraghi sono sbarcati in Honduras. Come sappiamo quest’anno nelle vesti di opinionista del reality show c’è nientemeno che Simona Ventura, che affiancherà la conduttrice Veronica Gentili puntata dopo puntata. Il ritorno della presentatrice naturalmente non è passato inosservato e in molti hanno gradito il ritorno di Simona all’Isola.

Stasera nel mentre, nel corso della diretta, è accaduto qualcosa che non è passato inosservato. Tra i naufraghi della nuova edizione c’è infatti anche Antonella Mosetti, che la Ventura conosce molto bene. La showgirl infatti in passato ha avuto un flirt con Stefano Bettarini, ex marito della presentatrice.

Nel corso della diretta dunque Simona Ventura ha commentato l’arrivo della Mosetti in Honduras, affermando: “Lei è una vecchia volpe dei reality”. Non è mancata la replica di Veronica Gentili, che lanciando una provocazione alla sua opinionista ha aggiunto: “Mi dicono che avete un precedente. Non so i dettagli, poi me li racconterai separatamente”. A quel punto è arrivata la reazione di Simona, che ha concluso dichiarando: “È prescritto, tombale”.

Antonella Mosetti è "una vecchia volpe dei reality" 🦊#Isola pic.twitter.com/vO2ZS3LR7n — L'Isola dei Famosi (@IsolaDeiFamosi) May 7, 2025

Antonella nel mentre ha dato il via al suo percorso e di certo in molti attendono con ansia di scoprire come ci stupirà nelle prossime settimane.