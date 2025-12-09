In queste ore a rompere il silenzio è stato un ex vincitore di Amici, che ha rivelato di essere stato escluso dal Festival di Sanremo 2026.

Parla l’ex vincitore di Amici

Pochi giorni fa Carlo Conti ha annunciato i 30 Big in gara a Sanremo 2026. Numerosi tuttavia gli artisti che sono stati esclusi dal Festival e che dunque non avranno la possibilità di esibirsi sul palco dell’Ariston. Ad essere stato scartato è stato anche un ex vincitore di Amici, che il pubblico del talent show conosce molto bene. Di chi stiamo parlando? Nientemeno che di Alberto Urso. Proprio in queste ore il cantante è tornato sulle scene con il suo nuovo singolo, Come noi mai. Come ha rivelato lui stesso nel corso di un’intervista per Today, la canzone era stata sottoposta a Conti per partecipare a Sanremo. Tuttavia le cose sono andate in maniera diversa. In merito Urso ha dichiarato:

“Che ricordo ho del mio Festival di Sanremo? Per me è stato bellissimo, ho avuto l’onore di cantare con Ornella Vanoni, un’esperienza meravigliosa. Quest’anno mi sono presentato con ‘Come noi mai’ e non è stato selezionato, ma va bene così. Io sono molto tranquillo, anche se è logico che Sanremo è una vetrina importante”.

Ma non è finita qui. In seguito Alberto Urso ha anche parlato della sua esperienza ad Amici e in merito ha aggiunto:

“Amici mi ha dato tanto, sia a livello artistico che a livello umano. Mi ha dato l’opportunità di poter fare la mia musica con i mezzi più belli e gli autori più forti. Amici è una scuola a tutti gli effetti e ti forma davvero, lì mi sono reso conto che stavo crescendo giorno dopo giorno. Maria De Filippi mi è sempre stata vicina, mi ha dato tanti consigli. Di base mi ha sempre spinto a essere me stesso e amare quello che faccio senza limiti. Lei con gli allievi è come una mamma musicale”.

