Continuano i rumor su Laura Pausini al prossimo Festival di Sanremo 2026: co-conduzione, quadri scenici e nuove performance. Ecco cosa si vocifera.

Laura Pausini a Sanremo 2026: tra co-conduzione e performance speciali

Il cast dei cantanti ormai lo conosciamo, ma il lavoro su Sanremo 2026 non è certo finito. Ora tocca costruire la squadra di co-conduttori e ospiti che accompagnerà Carlo Conti sul palco. E tra i nomi più insistenti spicca quello di Laura Pausini, vista di recente in splendida forma alla finale di X Factor a Napoli, dove ha presentato il suo nuovo singolo “Ritorno ad amare”, cover di Biagio Antonacci.

Dopo che già Giuseppe Candela, tesi rafforzata dal settimanale Chi, hanno parlato della presenza dell’artista al Festival, ora si parla di altro. Secondo le ultime indiscrezioni, riprese anche da Il Giornale, la presenza della cantante sul palco dell’Ariston potrebbe andare ben oltre la semplice apparizione. La voce che circola con maggiore forza è che la partecipazione di Laura Pausini non si limiterebbe a una classica co-conduzione a Sanremo, ma assumerebbe una forma più ricca e spettacolare.

Si parla infatti di una serie di interventi unici, una sorta di “quadri” che la vedrebbero apparire ogni sera con performance pensate su misura.

Questi momenti speciali potrebbero includere non solo esibizioni musicali, duetti e cover, ma anche parti narrative che ripercorrono la sua carriera. Un’idea che ricorda – in tutt’altra chiave – le apparizioni di Achille Lauro, anche lui tra i possibili ospiti di questa edizione.

Peraltro Laura Pausini è “nata” artisticamente proprio a Sanremo. Tutto iniziò nel 1993 con il trionfo nelle Nuove Proposte con La solitudine. Da allora di tempo ne è passato e di strada ne ha fatta tanta, il suo nome è tornato più volte tra i possibili ospiti e anche come ipotetica conduttrice.

Nel frattempo, Laura Pausini è impegnata con l’uscita del suo nuovo progetto: Io canto 2. Questo lavoro è stato anticipato il 5 dicembre dal singolo Ritorno ad amare. Il brano, scritto da Biagio Antonacci nel 2001, è stato da lei già portato sul palco durante il tour condiviso nel 2019.

“L’ho scelta per rappresentare, dopo l’anteprima de La mia storia tra le dita, il primo singolo dedicato solo al mio disco di cover in italiano, cantandola con la stessa stima e lo stesso amore che ho sentito in tutti questi anni”, ha spiegato Laura Pausini in più occasioni.

La primavera porterà anche il suo undicesimo tour mondiale, che partirà il 27 marzo da Pamplona. Un calendario che, curiosamente, combacia perfettamente con un’eventuale presenza al Festival.

Insomma, tutto lascia pensare che la possibile partecipazione di Laura Pausini sia molto più di un semplice rumor. Non resta che aspettare l’annuncio ufficiale e se così fosse sarebbe davvero un gran colpaccio da parte di Carlo Conti.

