Nel rispondere ad un commento che gli dava del raccomandato e tirava in ballo anche Luigi Strangis, LDA ha dato il via ad un breve botta e risposta con l’ex collega di Amici.

LDA risponde alle accuse di raccomandazione e interviene anche Luigi Strangis

È bastato un commento sotto un video di Verissimo pubblicato su TikTok per accendere un piccolo botta e risposta tra due ex allievi di Amici, LDA e Luigi Strangis, protagonisti dell’edizione 2021/2022 del talent.

Tutto è nato da un utente che ha accusato LDA di essere raccomandato, scrivendo sotto il video della sua intervista: “Essere andato a Sanremo lui che non è arrivato neanche in finale mentre il vincitore no, non è perché accozzato, no!”

LDA, al secolo Luca D’Alessio, non è rimasto in silenzio e ha scelto di rispondere in modo diretto, ma piuttosto sintetico, scrivendo nei commenti: “Confronta i pezzi su Spotify”, facendo riferimento agli ascolti sulle piattaforme, dove i suoi brani hanno effettivamente raccolto milioni di stream.

Il commento del cantante LDA

Ma la questione non si è chiusa lì. Ad intervenire è stato poi Luigi Strangis stesso, vincitore dell’edizione di Amici 21 in cui entrambi hanno partecipato, che ha voluto dire la sua sulle parole del collega.

“Sotto un video in cui parli d’amore, l’unico commento con la tua risposta è questo. Non è una gara a chi ce l’ha più lungo, Luchì“, ha risposto il cantante, con l’intento di non trasformare i traguardi artistici in competizioni personali o meri confronti numerici.

La risposta di Luigi Strangis

Il siparietto tra i due artisti ha inevitabilmente attirato l’attenzione dei fan, che ovviamente si sono divisi: da una parte chi difende LDA e sottolinea i suoi meriti artistici e i successi discografici post-Amici, dall’altra chi è a favore di Luigi, apprezzandone la risposta.