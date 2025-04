Dopo aver conquistato i social, Rita De Crescenzo ora vuole la politica. Però c’è un problema: “Non so chi è Putin e non ricordo il nome di Mattarella”

Rita De Crescenzo vuole la politica

È conosciuta sul web come cantante, tiktoker e influencer. Parliamo di Rita De Crescenzo che, a quanto pare, ha preso una decisione importante, ovvero quella di entrare in politica.

A La Stampa, nel corso di un’intervista, Rita De Crescenzo, che arriva dai vicoli del Pallonetto di Santa Lucia, ha spiegato di essere una persona semplice. Ha raccontato di avere un passato difficile e di avere avuto un figlio a 13 anni: “Ora voglio dare una mano a gente che ha avuto delle vite difficili come la mia”, ha fatto sapere.

Ai microfoni di Alberto Mattioli, Rita De Crescenzo ha fatto sapere che non ha mai guadagnato 12 mila Euro al mese su TikTok e ha precisato:

«Non guadagno niente. Poi, certo, se mi chiamano per un evento o per una pubblicità mi pagano, qui nisciuno fa niente per niente. Però non guadagno da sola, ci sono anche le spese, l’impresario, il fonico, il parrucchiere, il vestito, la macchina, la benzina…».

Per lo Stato lei oggi figura come casalinga e adesso vuole mettersi in gioco in politica perché vuole fare qualcosa di concreto. Rita De Crescenzo ha ammesso però di avere qualche lacuna: “Io non lo so chi è ‘sto Putin. So che i grossi devono stendere le mani e sedersi a un tavolo per mettere pace, non per fare la guerra. Poi io di politica non so nulla”.

Nonostante ciò, però l’intenzione di Rita De Crescenzo è la medesima. Peraltro ha aggiunto che rima di fare ciò deve studiare: “Anzi, su questo non farmi domande, perché non posso rilasciare interviste. Al momento dovuto annuncerò i nostri progetti con Maria Rosaria Boccia”.

Tra le altre cose ha fatto sapere di conoscere il Presidente della Repubblica Mattarella, ma di non ricordare il suo nome: “Io ho la terza media e non ho mai votato. Quindi è inutile che mi chiedi per chi. Tutta Napoli è con me. Ho un milione e ottocentomila follower e quando dico che voglio candidarmi sono tutti dalla mia parte”.

Il suo intento in ogni caso è quello di mandare un messaggio di positività, fare qualcosa di buono e mettere fine al bullismo, alle droghe e alla violenza sulle donne. Quindi essere d’aiuto a chi non è acculturato e magari come lei non è ferratissimo in politica. Se dovesse mai diventare Presidente del Consiglio ha svelato: “Rimetto subito il reddito di cittadinanza. Poi metto a posto gli ospedali che sono tutti scassati”. A quanto Rita De Crescenzo pare provare simpatia per Donald Trump, “perché somiglia a mio marito. Nel mio shop on line vendevo pure delle statuette di Trump con la faccia di mio marito”.

Nonostante abbia ammesso di essersi fatta male in passato, ci ha tenuto a precisare di non avere mai coinvolto altre persone. In ogni caso ha espresso la sua simpatia per il compianto ex Premier, Silvio Berlusconi. Adesso però Rita De Crescenzo ha spiegato di avere bisogno di mettersi a studiare per potere fare del suo meglio e scendere in politica.