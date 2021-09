Nick Casciaro a X Factor Romania

Amici – X Factor

Oggi inizia Amici 21 e tra il pubblico c’è grande attesa. Eppure a non smettere di far parlare sono i protagonisti delle precedenti stagioni del talent show di Maria De Filippi. Facciamo un passo indietro e torniamo alla tredicesima edizione della trasmissione, vinta poi da Deborah Iurato.

Quell’anno abbiamo avuto modo di fare scoprire il cantante Nick Casciaro (i fan più affezionati di Amici lo ricorderanno senza dubbio). Qui ha dato modo di far conoscere a tutti il suo talento, così come aveva fatto l’anno precedente a Italia’s Got Talent. Ha ottenuto poi una maglia per il serale e ha fatto parte del team capitanato dal direttore artistico Miguel Bosé. Con la Squadra Blu Nick ha raggiunto la sesta puntata della seconda fase del programma, quando è stato poi eliminato a poche puntate dalla fine. Ecco una foto del ragazzo nella scuola.

Nick Casciaro ad Amici

In tanti si chiederanno ora: che fine ha fatto? Ebbene, ve lo spieghiamo subito! Gli anni passano, si cresce e si cambia, ma non troppo. Nick Casciaro non ha abbandonato la musica e oggi lo rivediamo a X Factor 10 in Romania. Questa una delle tante immagini tratte dalla sua esibizione, che potete trovare cliccando qui.

Amici, Nick Casciaro a X Factor

Il cantante oggi ha 31 anni, è di Bolzano ma attualmente vive a Trento. Come riportato a Il Corriere della Sera sta incantando tutti nel talent rumeno, trasmesso sul canale Antena 1 Channel. E a giudicare dalle reazioni del pubblico e della giuria non possiamo che esserne d’accordo.

Sul palco di X Factor Romania si è esibito con il brano “Leave a light on” di Tom Walker. La sua performance è stata giudicata assai positiva dai 4 giudici Florin Ristei, Delia, Loredana Groza e Ștefan Bănică, i quali sono rimasti senza parole!

Una gran bella soddisfazione per Nick Casciaro di Amici. Noi di Novella2000.it ci auguriamo che il suo percorso a X Factor possa concludersi nel migliore dei modi! Ma non è l’unico di quell’edizione ad aver avuto un interessante riscontro da parte del pubblico…

Amici 13: anche Mara Sattei ha conquistato tutti!

Nick Casciaro a quanto pare non è l’unico ex allievo di Amici 13 ad aver continuato il suo percorso nel mondo della musica e ottenere oggi importanti soddisfazioni. Nella medesima edizione abbiamo visto anche Mara Sattei (ai tempi Sara Mattei).

Anche lei, esattamente come Nick Casciaro, ha conquistato un posto al serale di Amici, ma è stata eliminata appena dopo la seconda puntata. Mara Sattei, però, non si è data per vinta e oggi risulta essere una delle artiste più stremmate e ascoltate, con numeri da capogiro.

Grazie anche all’aiuto di suo fratello Davide, che tutti conosciamo come tha Supreme, Mara ha dato una svolta alla sua vita artistica, arrivando addirittura a cambiare nome. Nel corso degli anni la Sattei ha pubblicato diversi brani e, oltre a collaborare con il fratello, ha avuto modo di duettare anche con artisti del calibro di Coez e Carl Brave. Ma non solo, perché è stata anche ospite in una delle puntate di X Factor e il suo singolo “Scusa” è amatissimo dai giovani (e non solo). E a proposito di questo brano proprio l’ex allieva di Amici ne ha raccontato il significato alla stampa. Ecco quanto estrapolato da Fanpage.it:

«Scusa è una parola breve e concisa, ma con una risonanza enorme nella mia testa, che mi ricorda tutte quelle volte in cui ho fatto fatica a pronunciarla o scriverla, ma che ha successivamente cambiato la storia della mia vita in tanti punti. Sì, chiedere “scusa” mi ha aiutata a chiudere tanti capitoli, ma allo stesso tempo ad iniziarne tanti altri ancora più belli. Saper chiedere scusa ci rende liberi».

A Nick Casciano, Mara Sattei e tutti i talenti di Amici che oggi cercano una propria strada, va il nostro migliore in bocca al lupo!

Novella 2000 © riproduzione riservata.