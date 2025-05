TrigNO e Nicolò Filippucci hanno spesso cantato insieme nel corso del Serale di Amici 24 e tutto ciò li ha aiutati a instaurare un bellissimo rapporto d’amicizia. Tanto che il primo ha deciso di inserire una loro cover nel proprio EP.

La spiegazione di TrigNO

Il primo EP di TrigNO è in commercio in questo momento e racchiude alcuni degli inediti cantati durante Amici 24 e anche una collaborazione con Nicolò Filippucci. In questo caso non si tratta di un brano originale ma di una delle cover che i due ex allievi hanno portato a centro studio in una delle puntate.

Il pubblico ha amato questi duetti e praticamente ogni volta hanno vinto la manche battendo gli avversari. La spiegazione ufficiale del perché Pietro, questo il suo vero nome, ha voluto compiere tale gesto, potete ascoltarla nel video qui sotto:

“Ho deciso di mettere Nico nell’EP perché ci siamo molto divertiti a fare ‘Overdose d’amore’ ed è uscita molto bene. Anche sul palco, come ci eravamo mossi. Quindi non vedo l’ora di cantarla live e spaccare tutto con Nicolò”.

Tra non molto, inoltre, TrigNO partirà con il suo tour negli instore! La prima tappa sarà il 27 maggio a Milano e si concluderà il 7 luglio a Palermo. Chissà che in una di queste città non possa fare la sua apparizione a sorpresa anche Nicolò Filippucci. La cosa che sembra certa, però, è che ad almeno una data dei suoi concerti ci sarà anche l’amico e collega per cantare “Overdose d’amore“.

Chiaramente i fan non stanno più nella pelle e vogliamo ricordarvi che i Live sono stati programmati per il 20 novembre a Milano e il 26 novembre a Roma. Voi ci sarete?