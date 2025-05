Negli ultimi giorni a finire al centro dell’attenzione mediatica è stata Federica Petagna, che ha venduto online le ciabatte ricevute al Grande Fratello alla cifra di 5 euro. Adesso l’ex volto di Temptation Island, raggiunta da Pamela Petrarolo, ha spiegato il perché di questa scelta, facendo chiarezza sulla situazione.

Parla Federica Petagna

Una delle protagoniste dell’ultima edizione del Grande Fratello è stata di certo Federica Petagna. Tuttavia solo negli ultimi giorni l’ex gieffina è finita al centro dell’attenzione mediatica, per via di una notizia che ha lasciato i più perplessi. L’ex volto di Temptation Island infatti ha messo in vendita le ciabatte ricevute gratis all’interno della casa alla cifra di 5 euro. Naturalmente in breve la notizia ha fatto il giro del web e sui social non sono mancate le battutine degli utenti.

Adesso così a indagare sulla questione è stata Pamela Petrarolo, che nel corso della nuova puntata del suo format L’Angolo Malala ha raggiunto proprio Federica Petagna. L’ex gieffina a quel punto ha avuto modo di spiegare perché ha messo in vendita le ciabatte e ha così dichiarato:

“Su Vinted le cose non si possono mettere in vendita gratis, quindi anche un prezzo minimo bisogna metterlo. Se le avessi messe in vendita a 300 euro sarebbe stata la stessa cosa, se non peggio. Le ho semplicemente regalate, perché avevo detto che avrei dato qualcosa della casa, ovviamente per chi la volesse”.

Ma non è finita qui. Successivamente Pamela Petrarolo ha chiesto a Federica Petagna come procede la relazione con Stefano Tediosi, dopo i gossip di presunta crisi (già ampiamente smentiti da parte dei diretti interessati). L’ex gieffina ha così aggiunto: “Con Stefano tutto bene, procede tutto a gonfie vele. Siamo innamorati. Ci amiamo ogni giorno sempre di più”.