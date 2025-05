Durante il gioco del ‘non ho mai‘ in un podcast, Stefano De Martino ha rivelato se in passato ha avuto rapporti intimi all’interno di un camerino. Ecco il video completo.

La rivelazione hot di Stefano De Martino

Di recente Stefano De Martino è stato ospite del podcast “in Camerino” di Marcello Sacchetta. I due colleghi si sono ritrovati per discutere alcuni aspetti della loro vita passata insieme ad Amici e il conduttore di Affari Tuoi si è lasciato andare ad alcuni retroscena.

Ha per esempio parlato del suo addio al talent di Maria De Filippi e ha spiegato il motivo per il quale ha deciso di lasciare la scuola. “L’accettai proprio per provare a farcela un po’ con le mie forze“, ha raccontato. Ma le rivelazioni non finiscono qui perché alcune sono stati un po’ più ‘piccanti‘.

Qui sotto possiamo vedere un video in cui Stefano De Martino gioca a ‘non ho mai’ e risposte alla seguente domanda: “Non ho mai fatto l’amore nei camerini“. Il conduttore ha bevuto un sorso di caffè confermando che la risposta era positiva, ma ha evitato di rivelare l’identità dell’altra persona facendo una simpatica battuta coinvolgendo anche Marcello Sacchetta:

“Tra l’altro lo abbiamo fatto insieme. Stavamo sempre insieme, passavamo le giornate l’uno con l’altro. Una cosa tira l’altra, un caffè, due chiacchiere… Alla fine abbiamo fatto l’amore”.

Una risposta che ha molto divertito tutti i fan che hanno guardato con piacere la puntata del podcast. Stefano De Martino si è ancora una volta di mostrato molto simpatico e capace di non prendersi mai troppo sul serio, caratteristiche che lo hanno fatto amare sempre di più come presentatore.

L’episodio completo, della durata di quasi un’ora, potrete trovarlo anche su YouTube, Spotify, Apple Podcast e Amazon Music.