È ufficialmente partita la Milano Fashion Week e in queste ore a prendere parte a uno degli eventi sono stati alcuni ex allievi di Amici. La reunion diventata così virale sui social.

Reunion tra ex allievi di Amici

Siamo nel vivo di Amici 24 e tra pochi giorni partirà ufficialmente il Serale di questa avvincente edizione. Attualmente sono già diversi gli allievi che hanno ottenuto la tanto ambita maglia dorata, tuttavia ancora in molti stanno lottando per accedere alla fase finale del talent show, durante la quale scopriremo chi sarà a vincere quest’anno il programma di Maria De Filippi. La prossima settimana intanto si terrà l’ultima registrazione del pomeridiano e in studio scopriremo chi avrà l’opportunità di continuare il proprio percorso all’interno della scuola e chi invece dovrà abbandonare la trasmissione. In attesa di scoprire cosa succederà, nelle ultime ore qualcosa ha attirato l’attenzione del web. Andiamo a scoprire di cosa si tratta.

Come di certo in molti sapranno, è ufficialmente partita l’annuale Milano Fashion Week e in città sono accorsi diversi volti noti del mondo dello spettacolo italiano e internazionale. Tanti gli appuntamenti e le sfilate previste nei prossimi giorni e senza dubbio non mancheranno le emozioni.

Proprio durante uno degli eventi c’è stata un mini reunion per alcuni ex allievi di Amici. A prendere parte a una serata sono stati infatti la vincitrice della scorsa edizione Sarah Toscano, reduce dall’esperienza al Festival di Sanremo 2025, Tancredi, Mew e Giuseppe Giofrè. I tre cantanti e il ballerino sono stati avvistati insieme e naturalmente il video del momento ha fatto in breve il giro del web.

TANCREDI MEW GIUSEPPE GIOFRÈ E SARAH INSIEME IL MULTIVERSO AMICIANO pic.twitter.com/eouMATMDXv — mariarita 🪶 the quiet one (@ORIIVN) February 25, 2025

La reunion sta così facendo discutere il web e di certo l’accaduto non è passato inosservato. Il pubblico intanto attende con ansia la partenza del Serale, la cui prima puntata pare sia prevista per sabato 22 marzo, naturalmente su Canale 5.