In molti senza dubbio hanno notato che Andrea Iannone non era presente a Sanremo per sostenere la sua fidanzata Elodie. Adesso però il campione fa chiarezza e rivela perché non era in riviera.

Parla Andrea Iannone

Sono ormai trascorsi alcuni anni da quando Andrea Iannone ed Elodie hanno dato il via alla loro relazione. Dopo un primo momento di privacy, i due sono finalmente usciti allo scoperto, confermando di essere una coppia. Da quel momento il campione di moto GP e la cantante si sono mostrati in diverse occasioni sui social e in pubblico, apparendo sempre in perfetta sintonia. Ancora oggi sembrerebbe che tutto stia procedendo a gonfie vele tra Iannone e la Di Patrizi e c’è già chi sogna il grande passo. In questi giorni però è accaduto qualcosa che non è passato inosservato e che ha fatto preoccupare alcuni fan.

Come è noto Elodie è stata una delle protagoniste dell’ultimo Festival di Sanremo, tuttavia in molti hanno notato l’assenza di Andrea Iannone, che non era presente in riviera per supportare la sua compagna. Adesso però, nel corso di un’intervista per La Gazzetta dello Sport, il pilota ha spiegato perché non era a Sanremo. Come in molti sapranno, da tempo il campione si trova in Australia per una gara. Per questo motivo dunque Iannone non è riuscito a essere fisicamente vicino alla sua fidanzata. Ciò nonostante Andrea ha seguito il percorso di Elodie al Festival e in merito ha dichiarato:

“Ho fatto molta fatica con il fuso orario australiano, ma anche se non è stato proprio facilissimo ovviamente l’ho seguita, ci tenevo. La sostengo in tutto quello che fa, sono sempre molto orgoglioso di lei. È una ragazza che si impegna davvero tanto, lavora moltissimo e la sua dedizione al lavoro mi rende felice. Ha davanti a sé un anno impegnativo e pieno di sfide”.

Tutto dunque va a gonfie vele tra Andrea Iannone ed Elodie a questa bellissima coppia facciamo un enorme in bocca al lupo.