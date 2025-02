A sorpresa Fedez rivela quanto è grande e quanto costa la casa in cui vive la sua ex moglie Chiara Ferragni

Da un anno e mezzo a questa parte Chiara Ferragni si è trasferita nella sua nuova enorme casa, situata a CityLife a Milano. Ma sapete quanto è grande l’attico e quanto costa? A rivelarlo è nientemeno che Fedez.

Quanto costa la casa di Chiara Ferragni

In molti sanno che poche settimane prima della fine del loro matrimonio, Chiara Ferragni e Fedez si sono trasferiti in una nuova casa, a pochi passi dal meraviglioso attico in cui hanno vissuto per tutta la durata del loro matrimonio. Il bellissimo ed enorme appartamento, che l’imprenditrice digitale ha acquistato, si trova sempre a CityLife, uno dei quartieri più in voga e amati di Milano. Per circa due mesi dunque l’ex coppia social più famosa di sempre ha abitato insieme in questa nuova e gigante abitazione, dove ancora oggi l’influencer vive insieme ai suoi figli Leone e Vittoria.

LEGGI ANCHE: Rita De Crescenzo fa una confessione piccante: “Faccio se**o tutte le mattine alle 5”

Ma sapete quanto è grande e quanto costa la casa di Chiara Ferragni? Non ci crederete mai, ma a rivelarlo è stato nientemeno che Fedez. Come in molti già sapranno, lo Youtuber Alessandro Della Giusta ha seguito il rapper in tutto il suo percorso a Sanremo e in queste ore ha postato sul suo canale la prima parte con i retroscena e i backstage dell’esperienza di Federico al Festival. Proprio durante un momento di sfogo, si sente il cantante menzionare la casa in cui attualmente vive la Ferragni e in merito dichiara:

“Ho iniziato a stare bene quando sono uscito fuori di casa. Ero in una casa da 15milioni di euro, da mille metri quadrati. Stavo male, non solo mentalmente ma anche fisicamente”.

Nel mentre in queste ore Chiara Ferragni è tornata a partecipare alla Milano Fashion Week a seguito dello scandalo che l’ha travolta. Ma non solo. L’influencer ha anche realizzato la sua prima copertina dopo le polemiche e ovviamente l’accaduto non è passato inosservato.