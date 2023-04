NEWS

Andrea Sanna | 16 Aprile 2023

Amici

La riflessione dell’ex di Amici Virginio

Ha vinto la decima edizione di Amici di Maria De Filippi. E nonostante gli anni trascorsi Virginio continua a essere ricordato con affetto dal pubblico, non solo come cantante, ma anche come autore e compositore di diversi brani.

Negli anni l’ex allievo della scuola più famosa d’Italia ha scritto davvero per chiunque. Ha firmato successi di Laura Pausini, Alessandra Amoroso, Francesca Michielin e non solo, riscuotendo anche importanti premi per il suo lavoro. L’abbiamo visto in TV mettersi in gioco in diverse trasmissioni. Insomma Virginio è davvero un tutto fare.

In queste ore sui social è tornato a far parlare di sé. Come mai vi chiederete? Il cantautore ha postato una riflessione sul proprio profilo Twitter, che ha condiviso poi anche sugli altri suoi canali ufficiali:

“Essere Artisti è una cosa difficile e richiede sacrifici, lo capisco. Bisogna considerare la musica una missione, non solo qualcosa che ci fa ‘tanto divertire‘. Non seguite le mode a tutti i costi per un po’ di popolarità, ma siate voi stessi e tutto arriva. Questo è il successo”. Un pensiero generale, che non ha alcun destinatario, almeno per chi è in buona fede.

Essere Artisti è una cosa difficile è richiede sacrifici, lo capisco.

Bisogna considerare la musica una missione, non solo qualcosa che ci fa “tanto divertire”.

Non seguite le mode a tutti i costi per un po’ di popolarità, ma siate voi stessi e tutto arriva.

Questo è il successo. — Virginio (@VirginioNero) April 16, 2023

Una semplice osservazione da parte di Virginio, che ha suscitato però un polverone sui social. Se c’è stato chi si è trovato a concordare con questa sua osservazione, degli altri utenti si sono detti in totale disaccordo. Alcuni fan di Amici e in particolare di Annalisa (arrivata seconda alle sue spalle nel talent show) sembrano essersi sentiti chiamati in causa. Il tutto nonostante l’ex allievo (e vincitore) di Amici non abbia fatto alcun nome specifico.

Tra i tanti commenti, dove qualcuno gli ha suggerito di ascoltare il brano della sua ex compagna della scuola più famosa d’Italia, uno deve aver colpito l’attenzione di Virginio. Un utente ha scritto infatti: “Fino a prova contraria, si può fare sia musica impegnata sia musica per divertirsi. L’importante è fare ciò che di vuole senza puntare il dito, sono d’accordo”.

“Concordo, infatti ho specificato ‘non solo’”, ha ribattuto ancora Virginio chiudendo la questione. Vedremo se il cantante tornerà a parlare pubblicamente delle sue dichiarazioni, anche per spegnere in qualche modo gli attacchi che sta ricevendo a seguito di questa sua esternazione pubblica. Pensiero che, come vediamo, sembra essere una generale osservazione e non per forza rivolta a qualcuno nello specifico.